Apple e Lokolla Lintlafatso tsa Ts'ebetso ea Khale ea Ts'ebetso ho Lokisa Taba ea Ts'ireletso

By

Apple e sa tsoa lokolla lintlafatso bakeng sa litsamaiso tsa eona tsa khale tsa ts'ebetso, ho kenyeletsoa iOS le iPadOS 15.7.9, macOS Monterey 12.6.9, le macOS Big Sur 11.7.10. Lintlafatso tsena li ikemiselitse ho rarolla bothata ba ts'ireletso le ho fana ka tšebelisano le lisebelisoa le lisebelisoa tse ling.

Le ha Apple hangata e tsepamisitse maikutlo lits'ebetsong tsa eona tsa morao-rao, ka linako tse ling e fana ka lintlafatso bakeng sa mefuta ea khale e sa khoneng ho sebelisa liphetolelo tsa morao-rao. Lintlafatso tsena li sebeletsa merero e mengata, ho kenyeletsoa lintlafatso tsa ts'ireletso le ho etsa hore li sebelisane le lisebelisoa tse ncha.

Lintlafatso li ile tsa hlahisoa letsatsi le le leng pele ho ketsahalo e khethehileng ea Apple, 'me basebelisi ba ka e kenya ka lisebelisoa tsa bona tsa ntlafatso ea sistimi e fapaneng. Bakeng sa iOS le iPadOS, lintlafatso li ka fumanoa ho li-menu tsa Litlhophiso tlas'a General le Software Update.

Lintlafatso tsa iOS 15.7.9 le iPadOS 15.7.9 li khetholloa ka nomoro ea kaho ea 19H365. Ntlafatso ea macOS Big Sur 11.7.10 e na le nomoro ea kaho ea 20G1427, ha macOS Monterey 12.6.9 e tsejoa e le 21G726.

E 'ngoe ea lintlafatso tsa bohlokoa lintlafatsong tsena ke patch bakeng sa CVE-2023-41064, ts'ireletso ea ts'ireletso e ka lumellang ts'ebetso ea khoutu e seng molaong ka setšoantšo se entsoeng hampe se sebelisang ImageIO. Patch e sebetsana le bothata bo bongata ba buffer ka ho ntlafatsa ts'ebetso ea memori, e etsa hore e sireletsehe haholoanyane.

Apple e amohetse hore ho bile le litlaleho tse fanang ka maikutlo a ts'ebeliso e matla ea ts'oaetso ena. Ho sibolloa ha CVE-2023-41064 ho tlotloa ho The Citizen Lab ho The University of Toronto's Munk School.

mehloling

- The Citizen Lab Sekolong sa Munk sa Univesithi ea Toronto