Tata Play Binge Partners le Apple TV+ India

Motlatsi oa liteishene tsa India, Tata Play Binge, o phatlalalitse tšebelisano 'moho le Apple TV+ ho tlisa letoto la eona le tsebahalang le lifilimi tsa mantlha' marakeng oa India. Tšebelisano ena e tšoaea ea pele ea mofuta oa eona bakeng sa Apple TV+ India.

Ka tšebelisano-'moho ena, bashebelli ba Maindia ba tla khona ho fumana letoto le fapaneng le kang "Ted Lasso," "Shrinking," "Silo," "Hijack," "Foundation," "Tehran," "Servant," "Platonic," " “Severance,” “The Morning Show,” “Bad sisters,” “Low Horses,” le “Prehistoric Planet.” Ho feta moo, Lifilimi tsa Apple Original tse kenyelletsang "CODA" le "The Boy, the Mole, the Fox and the Horse," "Ghosted," le "The Beanie Bubble" e sa tsoa etsoa e tla fumaneha sethaleng.

Ho keteka phatlalatso, ho qaliloe lets'olo la papatso le nang le libapali tse kholo tsa Bollywood Saif Ali Khan le Katrina Kaif. Tšebelisano ena e lebelletsoe ho holisa phihlello ea Apple TV+ 'marakeng oa India le ho fa bashebelli ba Maindia mefuta e fapaneng ea litaba.

Ntle le letoto le lifilimi tse seng li fumaneha ho Apple TV +, sethala se tla boela se lokolle lifilimi tse ncha tsa pele India. Tse ling tsa likhatiso tse tlang li kenyelletsa "Killers of the Flower Moon" ea Martin Scorsese e nang le Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, le Lily Gladstone, "Argylle" ea lihloela "Argylle" le Henry Cavill, Sam Rockwell, le Bryce Dallas Howard, "Napoleon" ea Ridley Scott. Joaquin Phoenix, le karolo ea Joseph Kosinski e se nang sehlooho ea mabelo a Formula One le Brad Pitt.

Tšebelisano pakeng tsa Tata Play Binge le Apple TV+ e ikemiselitse ho hlalosa bocha sebaka sa ho phallela India, e fana ka mefuta e mengata e fapaneng ea likhetho bakeng sa bashebelli ba naha.

Nippon TV e Utlolla Liforomo tse Ncha 'Marakeng oa Litokelo oa MIPCOM

Nippon TV, moqapi oa Majapane oa lifomate tse tsebahalang joalo ka "Shark Tank," e ikemiselitse ho hlahisa thepa e ncha e mene 'marakeng o tlang oa litokelo tsa MIPCOM Fora. Mehaho ena e akarelletsa mokhoa o ngotsoeng o bitsoang “Mosuoe e Moholo ka ho Fetisisa,” moo tichere e khutlelang morao ho ea senola sephiri sa hore na ke mang ea mo sutumelitseng marulelong.

Ho tla boela ho senoloe lifomate tse peli tse sa ngoloang, ho kenyeletsoa "Babelaelloa ka Setha," motsoako oa tšoantšiso ea botlokotsebe e ngotsoeng le ntoa ea lipatlisiso e sa ngolisoang, le "Metsoalle e 5, Lithahasello tse 5!," papali e thehiloeng studio moo metsoalle e qothisanang lehlokoa le eona ho hapa batho ba tummeng. metsoalle.

Ho feta moo, Nippon TV e tla be e hlahisa sehlooho sa anime se bitsoang "The Apothecary Diaries," e leng phetoho ea letoto la liphiri tsa nako le likopi tse fetang limilione tse 24 tse rekisitsoeng.

Nishiyama Mikiko, Motlatsi oa Motlatsi oa Motlatsi oa Global Business ho Nippon TV, o bontšitse boitlamo ba k'hamphani ho matlafatsa bokhoni ba eona ba ho hlahisa le ho aba. Nippon TV e ikemiselitse ho hlahisa mananeo a mantlha le ho hlahloba letoto la liphetoho mebarakeng ea machabeng ka litšebelisano le liphetolelo tsa liteko tse hlahisoang le ho phatlalatsoa Japane.

Mefuta ena e mecha ea Nippon TV e tšepisa ho tlisa litaba tse ikhethang le tse khahlang ho bamameli ba Japane le lefats'e ka bophara.

Black Mandala e Fumana Litokelo tsa Thekiso ea Lefatše ho "Seo se Laletseng ka Tlase"

Black Mandala, setsebi sa lifilimi tsa mofuta oa New Zealand, o sirelelitse litokelo tsa thekiso ea lefats'e ho sebapali se tšosang sa "What Lurks Beneath." E tataisoa ke Jamie Bailey, filimi e pota-potile basebetsi ba sekepe sa metsing sa metsing se haufi le ntoa ea nyutlelie le Ntoa ea Boraro ea Lefatše. Ha mosali ea hlobotseng ea makatsang a hlaha, tsitsipano e phahama kaha ba belaela hore e ka 'na eaba ke motho oa Russia. Leha ho le joalo, kapele ba hlokomela hore ke ntho e ’ngoe e kotsi le ho feta.

Sebapali sa "What Lurks Beneath" se kenyelletsa Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek, le Dela Reilley e mocha. Filimi ena e bile le qalo ea eona ea pele lefatšeng ho Mokete oa Filimi oa Buffalo Dreams Fantastic seterekeng sa New York.

E hlahisitsoe ke Mem Ferda oa FilmCore le molaoli ea hlahisoang ke Ken Bressers oa Dystopian Films ka kopanelo le Bailey's Into Frame Films, "What Lurks Beneath" e fana ka boiphihlelo bo monate le bo matla ba cinema bakeng sa barati ba lifilimi tsa mofuta.

Alan Carr o tsamaisa BBC Quiz Show "Setšoantšo sa Slam"

Moahloli oa "RuPaul's Drag Race UK" le "Interior Design Masters Presenter" Alan Carr o nka karolo ea moamoheli oa lenaneo la lipotso tsa BBC "Picture Slam." Karolong e 'ngoe le e' ngoe, lihlopha tse tharo tse nang le bahlolisani ba babeli li fuoa boto e tletseng litšoantšo tse tsoang lithutong tse fapaneng. Lihlopha li tlameha ho khetholla litšoantšo ka nepo khahlanong le oache. Ho hlakola boto e felletseng e nang le likarabo tse nepahetseng ho fella ka bonase ea chelete bakeng sa sehlopha.

Sehlopha sa ho qetela se tla ba le monyetla oa ho hapa moputso oa £10,000 ($12,500) haeba se ka bolela litšoantšo tsohle ka nepo. "Picture Slam" e fana ka sebopeho se khahlisang le se potlakileng sa lipotso bakeng sa bashebelli ho leka tsebo ea bona le ho qothisana lehlokoa le moputso o mongata oa chelete.

