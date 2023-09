Sebaka sa Marang-rang sa Apple Store ha se na Marang-rang Pele ho Qalisoa iPhone 15

Sebaka sa marang-rang sa Apple Store se ile sa tsoa kantle ho marang-rang ka nakoana ka Labobeli hoseng, lihora tse seng kae pele ho phatlalatso e lebelletsoeng haholo ea iPhone 15. Leqephe la ho fihla le bonts'itse molaetsa o bolelang hore sebaka sa marang-rang se ntse se ntlafatsoa mme se khothalelitse baeti hore ba hlahlobe haufinyane. Letšoao la animated la Apple le boputsoa le boputsoa, ​​​​le lona le amanang le ketsahalo ea ho qala iPhone 15, le ile la hlahisoa hammoho le sehokelo sa ho sebetsa ho livestream.

Mookameli oa Apple Tim Cook o ikemiselitse ho hlahisa mofuta oa morao-rao oa sehlahisoa sa mantlha sa k'hamphani ka 1pm ET ho tsoa ho Steve Jobs Theatre ea Apple Park. Ho ntse ho sa hlake hore na ho oa ha sebaka sa marang-rang ho bakiloe ke thahasello e kholo ho iPhone 15 kapa hore na Apple e ntse e etsa liphetoho 'marakeng oa eona oa inthanete.

IPhone 15 e lebelletsoe ho lokolloa ka la 22 Loetse, ka mefuta e meraro e fumanehang ka litheko tse fapaneng. Mofuta o tloaelehileng o tla qala ho $799, athe khetho ea Pro Max e tla rekoa ka $1,099. Phetoho e 'ngoe e hlokomelehang ho iPhone 15 ke ho amoheloa ha boema-kepe bo tloaelehileng ba ho tjhaja ba USB-C, joalo ka ha ho laetsoe ke European Union. Ts'ebetso ena e tšoaea ho tloha boema-kepeng ba ho tjhaja ha Lightning ba Apple.

Menyenyetsi e potileng iPhone 15 e kenyelletsa ho hlahisoa ha "Action Button", e tla fa basebelisi monyetla oa ho fihlella kapele mesebetsing le litlhophisong tse fapaneng ntle le ho notlolla sesebelisoa kapa ho tsamaea ka har'a lits'ebetso. Le ha lintlha li haella, litsebi li lumela hore konopo ena e ka khetholla iPhone 15 Pro ho mefuta e fetileng.

Apple ka tloaelo e hlahisa sehlahisoa se secha nakong ea hoetla, 'me iPhone 14 e ile ea lokolloa ka Loetse selemong se fetileng. Thepa ea k'hamphani, e sa tsoa fihla ho rekoto ea 'maraka oa $3 trillion, e bile le phokotseho e nyane nakong ea khoebo ea hoseng ka Labobeli.

