Amohela Hoetla Matsatsing a Apple le 'Maraka oa ho Tsamaea Phuleng ea Lehigh

Itokisetse ho amohela nako ea hoetla Phuleng ea Lehigh moketeng o tlang oa Apple Days o hlophisitsoeng ke Historic Bethlehema Museums & Sites. Mokete ona oa hoetla o tla tšoareloa sebakeng se setle sa Burnside Plantation ka Moqebelo le Sontaha ho tloha ka 10 hoseng ho isa ho 5pm.

Apple Days e fana ka mefuta e mengata ea mesebetsi le lintho tse khahlang bakeng sa baeti ba lilemo tsohle. Ho tloha lijong tse monate le lijo tse theolelang ho ea ho 'mino o phelang le lipontšo tsa nalane, ho na le ho hong bakeng sa motho e mong le e mong. Batho ba tlileng kopanong ba ka natefeloa ke ho palama pony le mesebetsi e fapaneng ea bana.

Selemong sena, Apple Days e hlahisa litlatsetso tse ncha tse khahlisang moketeng ona. Lekhetlo la pele, ba tla be ba tšoere Mokete oa Cornhole ka Moqebelo. Barupeluoa ba ka theha sehlopha sa batho ba babeli 'me ba hlōlisana ka monyetla oa ho hapa. Ho phaella moo, barati ba liphoofolo ba ka bokana 'me ba shebella ha likolobe tse ratehang li etsa mesebetsi e mebala-bala ea bonono. Litšoantšo tsa "Pigcasso", tse fumanehang bakeng sa ho rekoa, li etsa lihopotso tse ikhethang.

Baeti le bona ba ka kopanela moketeng oa letsatsi la tsoalo la Burnside la bo-275. Thusa ho itokisetsa mokete oa letsatsi la tsoalo o nang le sehlooho sa Bokolone ka ho kenya letsoho mesebetsing e kang ho hlatsoa liaparo, ho pheha lijo tse monate tsa letsatsi la tsoalo, le ho hlophisa tafole.

Ntle le mesebetsi ea mokete, Historic Bethlehem Museums & Sites e fana ka monyetla bakeng sa baetsi ba litšoantšo ba banyenyane ho kenya letsoho tlholisanong ea moralo oa logo ea Apple Days. Moralo o hapileng o entsoeng ke moithuti ea sehlopheng sa 3-6 o tla hlahisoa lipapatsong tsohle tsa Apple Days 2024.

Litekete tsa kamohelo bakeng sa Matsatsi a Apple lia fumaneha bakeng sa ho rekoa, ka litheolelo tsa ho reka esale pele. Kamohelo e akaretsang ke $10 pele ho Moqebelo le $12 ka letsatsi la ketsahalo. Bana (4-17) ba ka kena ka $5. Liphutheloana tsa malapa le tsona lia fumaneha, ka lipakete tsa letsatsi le le leng li rekoa ka $25 (bakeng sa batho ba baholo ba babeli le bana ba babeli) le lipakete tsa matsatsi a mabeli ka $30 (tse sebetsang ka Moqebelo le Sontaha). Bakeng sa ba nang le thahasello ea ho latsoa litlolo tsa lehae, Apple Brewery Tent passes e ka rekoa ka $25 pele ho Moqebelo le $27 ka letsatsi la ketsahalo.

Haeba u lakatsa lijo tse theolelang, u ka li reka esale pele 'me u li nke ka Labohlano ho Market to Go. Leha ho le joalo, haeba u nka li-dessert tse reriloeng esale pele ka Moqebelo kapa Sontaha, ho hlokahala kamohelo ea mokete.

Ho paka mabaleng a mokete ho na le moeli, kahoo ho eletsoa ho paka Lota ea Univesithi ea Moravian ka bochabela ho Monocacy Creek 'me u nke leeto le lekhutšoanyane ho ea moketeng. Ts'ebeletso ea Shuttle e fumaneha ho tloha Nitschmann Middle School ho ea Burnside Plantation bakeng sa ba sa rateng ho khanna.

Ka ho ea Apple Days, e seng feela hore u tla ba le nako e monate, empa hape u tla be u tšehetsa Historic Museums & Sites Bethlehema morerong oa bona oa ho boloka libaka tse 20 tsa histori Bethlehema. Ho feta moo, o tla kenya letsoho moruong oa lehae ka ho ts'ehetsa Lehigh Valley le likhoebo tsa tikoloho.

Bakeng sa litekete le lintlha tse ling, etela historicbethlehem.org.

