Mokhatlo oa Bureaux De Change Operators oa Nigeria o Ipelaetsa ka Boikemelo ba Dijithale

By

Mokhatlo oa Bureaux De Change Operators of Nigeria (ABCON) o kopile Banka e Bohareng ea Nigeria (CBN) ho fana ka Bureaux De Change (BDCs) boipuso ba dijithale ho fihlela phapanyetsano ea sekhahla sa phapanyetsano. Mopresidente oa ABCON, Dr. Aminu Gwadabe, o ile a lokolla tlaleho e khothalletsang banka ea holimo ho fana ka tumello ea ho se hanyetsane bakeng sa BDCs ho fetela ka ho feletseng ts'ebetsong ea digital.

Ho fana ka boipuso ba dijithale ho li-BDC ho lebelletsoe ho tlisa khokahanyo ea sekhahla sa phapanyetsano, ho fokotsa ho tsieleha ha mebaraka, le ho khothaletsa kholo ea moruo. ABCON e na le rekoto ea ho fihlela sekhahla sa khokahanyo nakong e fetileng, ho kenyeletsoa ka 2006, 2009, le ho tloha 2018 ho isa 2020, pele ho qhoma ha seoa sa Covid-19.

Ho ea ka Dr. Gwadabe, ho lumella opareitara ditsitithale boikemelo e ne e tla bebofatsa 'nete hore tekanyo ea' maraka sibolloa, etsa hore ho kenngwa tshebetsong ha 'Muso Federal e lumellanang leano la phapanyetsano tsoang linaheng tse ling, le ho tšehetsa go baya leitlho e atlehang ea ditransekshene BDC bakeng sa ho ikamahanya le ditlhoko tsa molao le taolo.

ABCON e 'nile ea e-ba mafolofolo ho amoheleng thekenoloji' me e entse matsete a bohlokoa ho lipatlisiso tsa IT, nts'etsopele, le ts'ebetsong ea litharollo tse fapa-fapaneng tsa digital ho tloha 2016. Basebeletsi ba BDC hona joale ba na le mekhoa ea ho shebella transaction, e nang le lisebelisoa tsa ofisi ea IT le likhokahano tsa inthanete. Ba rekota litšebelisano tsa bona ho Amazon Web Service (AWS) inthaneteng ka nako ea nnete mme ba ntša litlaleho tsa letsatsi le letsatsi bakeng sa ho khutlisa. Ho feta moo, basebetsi ba kopantsoe le liforomo tsa netefatso tsa Nigeria Inter-Bank Settlement System (NIBSS) le Nomoro ea Bopaki ba Banka (BVN).

Liphetoho tsena tsa dijithale ha li ntlafatse ts'ebetso ea ts'ebetso feela empa hape li kenya letsoho ntlafatsong e akaretsang le ntlafatsong ea lekala la BDC. Kopo ea ABCON ea boipuso ba dijithale e ikamahanya le lintlafatso tse reriloeng tsa CBN bakeng sa li-BDC, e totobatsang tlhokeho ea ho ipapisa le tsoelopele ea theknoloji.

mehloling

- Tlaleho ea ABCON

- Mokhatlo oa Bureaux De Change Operators ea Nigeria