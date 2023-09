Itokisetse ho Qalisoa ha iPhone 15!

Mokete oa iPhone 15 o haufi le sekhutlo mme o memetsoe ka mofuthu! Ke nako ea selemo hape ha Apple e phatlalatsa lethathamo la bona le lecha la li-iPhones, 'me selemong sena ke iPhone 15. Ketsahalo ena, e bitsoang "Wonderlust", e reretsoe Labobeli la la 12 Loetse 2023, ka 10:00 AM (PST). Letsatsi la ho reka esale pele le behiloe Labohlano, Loetse 15, 2023, ka 05:00 AM (PDT), 'me letsatsi la semmuso la ho qala ke Labohlano, Loetse 22, 2023.

Ho latela mehloli e mengata, ho na le menyenyetsi ea hore tlhahiso ea iPhone 15 e ka tloha Chaena ho ea India. Leha sena se sa netefatsoa, ​​​​ba bangata ba thabetse monyetla oa ho fetoha ha sebaka sa maeto bakeng sa ho qala. Ho sa tsotellehe hore na re tsoa Chaena kapa India, ke habohlokoa hore re be le liphasepoto tsa rona le ho netefatsa hore re na le litokomane tsohle tsa rona tsa maeto le litsela.

Ha re hetla morao katlehong ea Khoele ea Taelo ea Pele ea iPhone 14 USA, e nang le li-post tse fetang 25,000, lipono tse limilione tse 1, le likhetho tse 1,500 kaofela, ho hlakile hore thabo ea li-iPhones tse ncha ha e bapisoe. Na re tla khona ho roba rekoto e 'ngoe selemong see? Ke nako feela e tla bolela.

Ha tlhahiso e ntse e atamela, ho latela litaelo tsa rona ho ba bohlokoa. Hang ha litaelo li qala ho fallela sethaleng sa "Ho Lokisetsa Thomelo", re ka lebella ho bona motsamao mafelong a beke. Mona ke ha re ka qala ho latela liphutheloana tsa rona re sebelisa nomoro ea ho latela e fanoeng. UPS ke e 'ngoe ea lik'hamphani tse tsamaisang thepa bakeng sa Apple, 'me sebaka sa bona sa marang-rang se re lumella ho latela thepa ea rona ea iPhone. Ho bohlokoa ho ba le invoice ea rona le nomoro ea serial, e ka fumanoang webosaeteng ea Apple.

E 'ngoe ea litlhahlobo tse lebelletsoeng ka ho fetesisa nakong ea tšebetso ea likepe ke "Import Scan" e Louisville, Kentucky. Sekena sena se bontša hore thomello e hlakotse mekhoa ea ho tlisa thepa naheng e amohelang 'me e tiisa hore iPhone e tla fihla letsatsing le hlahlamang. Ke mohato oa ho qetela pele re fumana li-iPhones tse ncha.

Kahoo, itokisetse ho qala iPhone 15! Etsa bonnete ba hore phasepoto ea hau e nakong, latela taelo ea hau, 'me u itokisetse ho amohela tlatsetso e ncha ho lelapa la Apple.

