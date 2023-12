Maikutlo a Macha ka Leru le makatsang la Setene ho Galaxy ea Rona

By

Phuputso e ncha ea leru la lerole le bōpehileng joaloka lebokose le tsejoang e le "Setene" e senola lintlha tse makatsang mabapi le sebopeho sa eona, e tebisa sephiri se potolohileng ntho ena e tsietsang. Ke khale bo-rasaense ba makatsoa ke khaello ea tlhaho ea linaleli ka har'a leru le teteaneng, ha ho nahanoa ka boholo ba lona le ho teteana ha lona. Leha ho le joalo, litebello tsa morao-rao tse sebelisang James Webb Space Telescope li sibollotse karolo e ncha sebopehong sa Setene: leqhoa la carbon monoxide.

Phuputso, e hatisitsoeng ho The Astrophysical Journal, e bontša hore Setene se na le leqhoa le leholo la carbon monoxide ho feta kamoo ho neng ho lebelletsoe pele. Ho fumana hona ho phephetsa mefuta e teng ea ho bopa linaleli 'me ho ka ba le litlamorao tse kholo boithutong ba maru a lefifi setsing sa Milky Way. Ho ba teng ha leqhoa la carbon monoxide ho fana ka maikutlo a hore Setene ha se feela se entsoeng ka khase empa hape se na le likaroloana tsa lerōle moo leqhoa le hlahang teng.

Mongoli ea ka sehloohong Adam Ginsburg, setsebi sa linaleli Univesithing ea Florida, o hlalosa hore tšibollo ena e atametsa bo-rasaense ho utloisisa kabo ea bongata ka har'a Setene. Leha ho le joalo, e boetse e hlahisa lipotso tse ncha mabapi le tšimoloho ea leqhoa la carbon monoxide le hore na ke hobane'ng ha ho etsoa ha linaleli ho sa etsahale joalokaha ho boletsoe esale pele. Ho feta moo, likarolo tse ikhethang tse kang maporopo le likhoele ka har'a Setene li lula li sa hlalosoa.

Ka Loetse 2022, Ginsburg le sehlopha sa hae ba ile ba fumana datha ho tsoa ho sebonela-hōle sa Webb, se neng se hloka tlhoekiso e batsi le ho hlophisoa bocha ho ikamahanya le limmapa tsa leholimo tse teng. Ba fumane hore leqhoa le feteletseng la carbon monoxide ho Setene le entse hore litšoantšo tse hlokometsoeng li hlahe ka 'mala o fosahetseng.

Ho ba teng ha leqhoa la carbon monoxide ka Setene ho ka ba le liphello tse tebileng ho feta thuto ea leru lena le khethehileng. Dr. Natalie Butterfield, motlatsi oa rasaense setsing sa National Radio Astronomy Observatory, o fana ka maikutlo a hore ho utloisisa ketsahalo ena ho ka fetola lipatlisiso tsa setsi sa linaleli, sa ama likarolo tse sa tšoaneng tsa thuto tse kang supernovae le cloud mass estimation.

Tšimoloho ea leqhoa la carbon monoxide e ntse e le qaka. E ka ba ka lebaka la mocheso o batang oa likaroloana tsa lerōle ka har'a Setene kapa serame sa metsi, se tšoasang carbon monoxide. Ho hlokahala lipatlisiso tse ling ho manolla liphiri tsena le ho fumana kutloisiso e batsi ea sebaka sena se makatsang sa sehlopha sa rona sa linaleli.

Ho ithuta leqhoa le ka har’a Setene ha ho fane feela ka leseli mabapi le ho bōptjoa ha linaleli sehlopheng sa rōna sa linaleli empa ho boetse ho na le moelelo oa ho utloisisa tsamaiso ea rōna ea lipolanete le Lefatše. Ho sibolloa ha carbon monoxide e leqhoa ho bula mekhoa e mecha ea ho etsa lipatlisiso le ho hlahloba liphiri tsa bokahohle.