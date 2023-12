ISRO's Chandrayaan-3 Propulsion Module e Lekola Orbit e Ncha ho potoloha Lefatše

Kakaretso:

ISRO's Chandrayaan-3 propulsion module, e atlehileng ho tlisa Vikram lander le Pragyan rover khoeling, e se e qalile morero o mocha. Mojule o khelohile potolohong ea khoeli mme joale o potoloha Lefatše ka mafura a fetang 100 kg. Phetoho ena e sa lebelloang ea liketsahalo e lumeletse bo-rasaense ho etsa liteko tse eketsehileng le ho bokella lintlha tsa bohlokoa bakeng sa mesebetsi ea khoeli e tlang.

Mojule oa propulsion hajoale o potoloha Lefatše sebakeng se bophahamo ba 115,000 km (71,500 miles), hantle ka holim'a potoloho ea geostationary. Sehlopha sa boromuoa se nkile qeto ea ho eketsa mafura a setseng ka ho a sebelisa ho fumana lintlha tse eketsehileng bakeng sa misio e tlang. Sena se kenyelletsa ho lekola maano a ts'ebetso ea thomo bakeng sa thomo ea ho khutla ea sampole.

Nakong ea potoloho ea khoeli, mojule oa propulsion o ne o sa sebetse. E sebelisitse teko ea ka har'a boto e bitsoang SHAPE, e shebileng Lefatše 'me ea fana ka lintlha tsa bohlokoa bakeng sa boithuto ba likarolo tse kang polanete e ka lulang teng. Mojule o boetse o entse ts'ebetso e khethehileng ea mojaro oa moputso oa SHAPE nakong ea ho fifala ha letsatsi.

Baenjenere ba ba neng ba le mo thomong ba ne ba kgona go dirisa mafura a a setseng ka botlalo ka go dira motsamao wa go tlhatlosa tsela e e dikologang kwa ngweding le go tshuba ente ya Trans-Earth. Sena se behile mojule oa propulsion ka har'a orbit e eang Lefatšeng. Mojule o ile oa etsa li-flybys tse 'ne tsa khoeli pele o tloha khoeling ka la 10 Pulungoana.

Hajoale, mojule oa propulsion o potoloha Lefatše ka nako ea orbital ea matsatsi a ka bang 13, ka likhato tse 27. ISRO e netefatsa hore ha ho na ts'okelo ea ho atamela haufi le li-satellite tse potolohang tsa Lefatše.

Ts'ebetso ena e neng e sa lebelloa e lumelletse ISRO ho rala le ho kenya tšebetsong metsamao ea morao-rao, ho etsa mananeo a komporo, le ho qoba ho oa ho sa laoleheng ha khoeli. Bohlale ba lienjineri bo fetotse mojule oa propulsion hore e be sefofa-sebakeng se feto-fetohang le se nang le merero e mengata, 'me leqheka la sona la ho qetela le ntse le ka fumanoa.