Eba le Mabone a Hlollang a Leboya a Ireland

The Northern Lights, ketsahalo e makatsang ea tlhaho, e ka bonoa libakeng tse fapaneng ho pholletsa le Ireland. Le hoja Iceland le Alaska li tsejoa ka lipontšo tsa tsona tsa Aurora Borealis, Ireland e fana ka monyetla o ikhethang oa ho bona pontšo ena e hlollang ea leseli. Hangata mabone a bonahala a le botala bo hlakileng, 'me ka linako tse ling a le pinki, a leputsoa le a pherese, a etsa hore ho be le ponahalo e makatsang sepakapakeng bosiu.

David Moore, mohlophisi oa makasine oa Astronomy Ireland, o hlalosa hore menyetla ea ho bona Maseli a Leboa e eketseha nakong ea ho lekana ha letsatsi, e oelang ka la 23 Loetse selemong sena. Matla a khoheli a Lefatše le ho sekama ha polanete li phetha karolo ea bohlokoa ho hlahiseng maemo a matle a hore mabone a hlahe. Leha ho le joalo, ke habohlokoa ho hlokomela hore ha ho na tiiso ea ho bona ketsahalo ena ea tlhaho.

Libaka tse ntle ka ho fetisisa tsa ho shebella mabone Ireland ke lebopo la mahaeng le ka leboea le likarolo tsa lebopo la Antrim. Libaka tsena li fana ka pono e hlakileng ea Leoatle la Atlantic ntle le tšitiso ea mabone a toropo. Mayo, eo hape e lutseng lebopong la Atlantic, ke sebaka se seng se khothalelitsoeng. Leha ho le joalo, haeba leholimo le hlakile, mabone a ka bonahala kae kapa kae naheng.

Ho thehoa ha Mabone a Leboea ho qala ka ho chesa ha letsatsi letsatsing, ho ntša mahlaseli a mangata sebakeng. Ka mor'a moo, likaroloana tsena li kopana le matla a khoheli a Lefatše 'me li huleloa karolong e ka Leboea le Boroa. Ha li thulana le liathomo le limolek’hule sepakapakeng, mabone a na le mebala e khanyang.

Ho eketsa menyetla ea ho bona Aurora Borealis, ho bohlokoa ho ba hole le mabone a maiketsetso. Batho ba lulang litoropong ba ka ’na ba bona lipontšo tse khōlō feela, empa ba lulang mahaeng, hōle le mabone a khanyang, ba ka thabela lipono tse ntle haholo. Le hoja mabone a sa talime esale pele, litsebi tsa linaleli li ka bolela esale pele hore na a tla etsahala neng ka ho beha leihlo tšebetso ea letsatsi.

Astronomy Ireland e fana ka ts'ebeletso ea tlhokomeliso ea aurora, e fana ka lintlha tsa letsatsi le letsatsi mabapi le maemo a leholimo, ho kenyelletsa le monyetla oa ho bona Mabone a Leboya. Leha mabone a ka hlaha ka nako efe kapa efe ea bosiu, ho bohlokoa ho ba le leholimo le hlakileng bakeng sa ponahalo e ntle.

Le hoja boemo ba leholimo ba Ireland e ka ba phephetso ka maru le pula ea teng khafetsa, ho ntse ho e-na le menyetla ea ho bona Mabone a Leboea. Ha ts'ebetso ea letsatsi e ntse e phahama ka 2025, lilemo tse 'maloa tse latelang li loketse haholo ho bona mohlolo ona oa tlhaho. Kahoo, lokisetsa bosiu ba boselamose tlas'a leholimo le khanyang la Ireland.

