NASA e Nahana ka Phokotso ea Lichelete bakeng sa Hubble le Chandra Space Telescopes

NASA e tobane le likhaello tse ka bang teng karolong ea eona ea linaleli, tse ka amang mananeo a mabeli a maholo a sebonela-hōle sa sepakapaka, ho latela tlaleho ea morao-rao. Hubble Space Telescope le Chandra X-Ray Observatory, tse entseng tlatsetso e khōlō kutloisisong ea rōna ea bokahohle, li ka bona phokotso ea lichelete.

Nakong ea nehelano ho komiti ea US National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine ea astronomy le astrophysics, Mark Clampin, molaoli oa lekala la linaleli la NASA, o senotse hore mathata a lichelete a ka hloka phokotso e "sa hlalosoang" ea lichelete bakeng sa libonela-hōle tsena. Sena ke boitekong ba ho fana ka lisebelisoa ho mananeo a macha a NASA, kaha setsi se lebelletse hore maemo a tekanyetso ea selemo sa lichelete sa 2024 a lule a tšoana le a selemo se fetileng.

Karolo ea astrophysics e ne e kopile chelete e ka bang $1.56 bilione bakeng sa selemo se tlang sa lichelete, empa Clampin o ile a lumela hore ho ke ke ha etsahala hore motho a fumane chelete e felletseng. Ha ho ka ba le phokotso e kholo ea lichelete, sepheo sa bona e tla ba ho fokotsa lichelete tsa mesebetsi ea mesebetsi e atolositsoeng, e kenyeletsang libonela-hōle tsa Hubble le Chandra.

Hubble, ka tšebelisano 'moho le James Webb Space Telescope ea NASA, ke sesebelisoa sa bohlokoa bakeng sa lipatlisiso tsa mahlale le boithuto. Chandra, ka lehlakoreng le leng, e qalile ka 1999 mme ha e so ka a etsa mesebetsi ea litšebeletso joalo ka Hubble. Hajoale e tobane le mathata a tšebetso ka lebaka la lilemo tsa eona.

Le hoja Hubble e ntse e sebetsa ka katleho, Clampin o hlokometse hore e 'nile ea e-ba tšebeletsong ka nako e telele' me e emela karolo e kholo ea tekanyetso ea astrophysics. Ka lehlakoreng le leng, Chandra e tobana le mathata 'me e hloka boiteko bo eketsehileng ba ho boloka ts'ebetso ea eona.

Tekanyetso e reriloeng ea 2024 e tsoang White House e abile $93.3 milione bakeng sa Hubble le $ 68.7 milione bakeng sa Chandra. Lipalo tsena li etsa hoo e ka bang 10% ea kakaretso ea kopo ea tekanyetso bakeng sa karolo ea linaleli ea NASA ka 2024.

Ke habohlokoa ho hlokomela hore liqeto tsa lichelete tsa NASA li ntse li emetse tumello, 'me liphetoho li ka etsoa pele tekanyetso ea ho qetela e khethoa.

