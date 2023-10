Kameho ea Ho Neutral Hydrogen ho Pholoheng ha Lifoto tsa Lyman-Alpha ho Reionization-Epoch Galaxies

By

Litsebi tsa linaleli li ntse li sa kholisehe ka tšebetso le nako ea ho reionization, e leng nakong eo hydrogen e bokahohleng e ileng ea boela ea e-ba ionized ka mor’a hore e be teng e le liathomo tse sa nke lehlakore ka lilemo tse ka bang limilione tse 200. Reionization e tsamaisoa ke li-photon tsa Lyman-continuum (LyC), tse nang le matla a ho kokota lielektrone ho tsoa liathomong tsa hydrogen. Potso ke hore, linepe tsee tsa LyC li tsoa kae? Litsebi tse ngata tsa linaleli li lumela hore lihlopha tsa linaleli tsa pele li ile tsa phetha karolo ea ho fetola bokahohle.

Nakong ea reionization, ho ne ho e-na le lihlopha tsa linaleli tse ileng tsa ntša mahlaseli a Lyman-Alpha (Lyα), a lokolloang ha liathomo tsa haedrojene li fetoha ho tloha sebakeng sa tsona sa pele sa thabo ho ea sebakeng sa tsona sa fatše. Leha ho le joalo, hase li-photon tsohle tsa Lyα tse ileng tsa khona ho baleha lihlopha tsena tsa linaleli. Haeba Lyα photon e hasana ho ea fihla moeling oa sehlopha sa linaleli, e ka 'na ea phonyoha' me ea fumanoa. Haeba ho se na li-photon tsa Lyα tse ka balehang, ho fana ka maikutlo a hore li-photon tsa LyC le tsona ha li khone ho baleha, le hore sehlopha sa linaleli ha sea kenya letsoho ho reionization.

Ho ba teng ha hydrogen (HI) e sa nke lehlakore lihlopheng tsena tsa linaleli ho ka be ho sitisitse ho phonyoha ha li-photon tsa Lyα, ka lebaka leo, li-photon tsa LyC. Ho batlisisa sena, ho ile ha etsoa phuputso ka mohlala oa lihlopha tsa linaleli tse hlokometsoeng ho elella qetellong ea reionization, ho sebelisoa Lyα le [CII] emission (emission e tsoang k'haboneng e nkileng tekanyo e nepahetseng ea matla hore elektrone e le 'ngoe e balehe) ho lekanya redshift ea bona.

Ho ile ha bapisoa li-redshift tsa Lyα le [CII] sehlopheng ka seng sa linaleli. Bafuputsi ba fumane hore phokotso ea lebelo lipakeng tsa mefuta e 'meli ea tlhahiso, e tsejoang ka hore ke Lyα velocity offset, e ne e amana hantle le boima ba khase ea HI lihlopha tsa linaleli ho tloha Epoch of Reionization. Sena se fana ka maikutlo a hore ho phonyoha ha Lyα lihlopheng tsena tsa linaleli ho susumetsoa ke kakaretso ea khase ea HI, ho fapana le libaka tsa lehae.

Liphuputso li bonts'a hore khase e ntseng e eketseha ea HI e etsa hore ho be thata le ho feta hore li-photon tsa Lyα li phonyohe, e leng se sitisang ho phonyoha ha li-photon tsa ionizing tsa LyC. Sena se fana ka maikutlo a hore ho ithuta ka kakaretso HI ea lihlopha tsa linaleli ho ka fana ka leseli mabapi le ts'ebetso ea ho fetola bokahohle.

Litebello tsa nako e tlang tsa James Webb Space Telescope (JWST) li lebelletsoe ho fana ka lintlha tsa boleng bo holimo tsa lihlopha tsa linaleli tsa khale ho tloha nakong ea reionization, e fanang ka kutloisiso e kholo ea nako ena ea bohlokoa nalaneng ea bokahohle.

Mehloli: Lauren Elicker, Univesithi ea Cincinnati