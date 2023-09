Ho hlahisa MPXV-CRISPR: Sesebelisoa sa Phetoho ea Tlhahlobo bakeng sa Kokoana ea Monkeypox

By

Sehlopha sa bo-rasaense ba tsoang Setsing sa Peter Doherty sa Infection and Immunity le Setsi sa Patlisiso ea Bongaka sa Walter le Eliza Hall se thehile sesebelisoa sa ho hlahloba fatše se bitsoang MPXV-CRISPR. E hatisitsoe ho The Lancet Microbe, sesebelisoa sena se sebelisa theknoloji ea CRISPR ho lemoha kokoana-hloko ea monkeypox (MPXV) lisampoleng tsa bongaka ka potlako le ka nepo, ho feta mekhoa e teng ea ho hlahloba. E lebisa ka ho khetheha liphatsa tsa lefutso tse ikhethang ho MPXV, e leng se etsang hore e be mokhoa oa pele oa ho hlahloba CRISPR oa mofuta oa eona Australia.

Theknoloji ea CRISPR, e tsejoang ka bokhoni ba eona ba ho hlophisa liphatsa tsa lefutso, e se e sebelisetsoa merero ea tlhahlobo. Dr. Soo Jen Low, Ofisiri ea Lipatlisiso Setsing sa Doherty le mongoli-'moho le eena oa pele oa thuto, o hlalosa tlhahlobo e thehiloeng ho CRISPR e le bafuputsi ba nepahetseng ba khethollang lintlha tse tobileng tse amanang le boteng ba likokoana-hloko. Tabeng ea MPXV-CRISPR, "e hlophisitsoe" ho lemoha kokoana-hloko ka litataiso tsa boenjiniere tse tlamang likarolo tse itseng tsa DNA ea kokoana-hloko.

Ha DNA ea kokoana-hloko e fumanoa sampuling ea kliniki, tsamaiso ea CRISPR e tataisoa ho sepheo 'me e ntša letšoao ho bontša boteng ba kokoana-hloko. Mokhoa ona oa ho hlahloba o finyella kutloisiso e tšoanang le ho nepahala ho mekhoa ea PCR ea khauta empa ka nako e itseng.

E 'ngoe ea likarolo tsa mantlha tsa MPXV-CRISPR ke ho potlaka ha eona ho faneng ka tlhahlobo. Litlhahlobo tsa hajoale tsa monkeypox hangata li nka matsatsi ho fana ka sephetho, athe MPXV-CRISPR e khona ho bona vaerase ka metsotso e 45 feela. Sehlopha ha joale se ntse se sebetsa ho fetola theknoloji ena hore e be sesebelisoa se nkehang habonolo se ka sebelisetsoang ho lemoha kokoana ea monkeypox sebakeng sa libaka tse fapaneng tsa tlhokomelo ea bophelo.

Dr. Shivani Pasricha, Mookameli e Moholo oa Lipatlisiso Setsing sa Lipatlisiso sa Bongaka sa Walter le Eliza Hall le sengoli se phahameng sa thuto, o hatisa tšusumetso e ka bang teng ea MPXV-CRISPR bophelong ba sechaba. Ka ho ntlafatsa phihlello ea litlhahlobo tse potlakileng le tse tšepahalang, haholo-holo libakeng tse nang le lisebelisoa tse fokolang kapa libakeng tse hole, mokhoa ona oa ho etsa liteko o ka potlakisa kalafo le ho ntlafatsa sephetho sa mokuli.

Tšebelisano pakeng tsa mekhatlo ea lipatlisiso e ne e kenyelletsa Setsi sa Doherty, Setsi sa Lipatlisiso sa Bongaka sa Walter le Eliza Hall, Setsi sa Bophelo bo Botle ba Thobalano Melbourne, le Univesithi ea Monash.

