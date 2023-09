Litsebi tsa linaleli li Shebella Maqhubu a Radio ho tsoa ho Mofuta oa Ia Supernova Lekhetlo la Pele

By

Litsebi tsa linaleli li sibollotse seo ho seng mohla li kileng tsa e-ba teng ka ho lemoha maqhubu a seea-le-moea a tsoang ho mofuta oa supernova oa Mofuta oa Ia. Maikutlo ana a bohlokoa a senola lintlha tse ncha mabapi le ho phatloha ha liqhomane tse tšoeu tse bosoeu le tikoloho ea tsona e ruileng ka helium.

Mofuta oa Ia supernovae ke ho phatloha ha nyutlelie ho hlahang linaleling tse tšoeu tse nyenyane. Li sebelisoa haholo ke litsebi tsa linaleli ho lekanya bohole ba bokahohle le ho ithuta ka ho atoloha ha Bokahohle. Leha ho le joalo, mokhoa o nepahetseng oa mofuta oa Ia supernovae ha o utloisisoe ka botlalo. Ho lumeloa hore ho phatloha ho bakoa ke ho eketseha ha bongata ho tloha ho naleli ea motsoalle, moo thepa e amohelehang e nang le hydrogen haholo-holo. Leha ho le joalo, ho ne ho boetse ho nahanoa hore li-white dwarfs li ka bokella helium ho tsoa ho naleli e tsamaeang le eona e seng e lahlehetsoe ke lera la eona le ka ntle la haedrojene.

E 'ngoe ea liphiri tse mabapi le ho phatloha ho hoholo ho tšoeu ke boitšoaro ba ntho e hlobotseng ho tsoa ho naleli ea motsoalle. Ha se lintho tsohle tse oelang holim'a "white dwarf"; tse ling tsa tsona li etsa leru la lintho tse circumstellar ho pota-pota tsamaiso ea binary star. Ho ne ho lebeletsoe hore litšisinyeho tse bakoang ke ho phatloha ho tsamaeang har’a ntho ena ea circumstellar li ne li tla thabisa liathomo ’me li felise ho ntšoa ha maqhubu a matla a seea-le-moea. Ho sa tsotellehe litebello tse ngata tsa mofuta oa Ia supernovae o hlahang ka har'a leru la circumstellar material, tlhahiso ea maqhubu a seea-le-moea e ne e e-s'o ka e bonoa ho fihlela joale.

Sehlopha sa machaba sa bafuputsi, ho kopanyelletsa le litho tse tsoang Univesithing ea Stockholm le National Astronomical Observatory of Japan, li ile tsa bona mofuta oa supernova oa Mofuta oa Ia o phatlohileng ka 2020. Ba fumane hore supernova ena e pota-potiloe ke lintho tse circumstellar tse entsoeng haholo-holo ka helium. Ho phaella moo, ba atlehile ho lemoha maqhubu a seea-le-moea ho tloha supernova. Ha ba bapisa matla a leqhubu la seea-le-moea le mehlala ea theory, bafuputsi ba ile ba fumana hore 'mala o mosoeu o ne a ntse a eketsa thepa ka tekanyo e ka bang 1/1000 ea boima ba Letsatsi ka selemo. Ena ke mofuta oa pele o tiisitsoeng oa mofuta oa Ia supernova o hlahisitsoeng ke ho eketseha ho hoholo ho tsoa ho naleli e tsamaeang le eona e nang le lera le kantle le nang le helium.

Ho sibolloa ha maqhubu a seea-le-moea a tsoang ho mofuta ona oa mefuta e mengata ea helium Ia supernova ho lebeletsoe ho tebisa kutloisiso ea rona ea mochine oa ho phatloha le maemo a lebisang ho mofuta oa mofuta oa Ia supernova. Sehlopha sa lipatlisiso se rera ho tsoela pele ho batla likhase tsa seea-le-moea ho tsoa ho mefuta e meng ea mofuta oa Ia supernovae ho fumana lintlha tse eketsehileng mabapi le ho iphetola ha lintho tse lebisang liketsahalong tsena tse phatlohang.

Mohloli: "Mofuta o fumanoeng ka seea-le-moea oa Ia supernova o nang le lisebelisoa tsa circumstellar tse nang le helium" ka Erik C. Kool, Joel Johansson, Jesper Sollerman, Javier Moldón, Takashi J. Moriya, Seppo Mattila, Steve Schulze, Laura Chomiuk, Miguel Pérez-Torres , Chelsea Harris, Peter Lundqvist, Matthew Graham, Sheng Yang, Daniel A. Perley, Nora Linn Strotjohann, Christoffer Fremling, Avishay Gal-Yam, Jeremy Lezmy, Kate Maguire, Conor Omand, Mathew Smith, Igor Andreoni, Eric C. Bellm, Joshua S. Bloom, Kishalay De, Steven L. Groom, Mansi M. Kasliwal, Frank J. Masci, Michael S. Medford, Sungmin Park, Josiah Purdum, Thomas M. Reynolds, Reed Riddle, Estelle Robert, Stuart D. Ryder, Yashvi Sharma le Daniel Stern, Tlhaho, 17 May 2023.