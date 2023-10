Vega Rocket e Tseba ka Katleho Lisathelaete tse peli tse ka sehloohong ho VV23 Mission

By

Mosebetsi oa VV23 ho tloha Vega, sebui se senyenyane se fanoang ke Arianespace, se atlehile ho qala ka 1:36 UTC ka la 9 Mphalane ho tloha Setsing sa Sebaka sa Guyana. Morero ona, oa bohlano o arolelanoang oa SSMS (Small Satellites Mission Mission) ke Arianespace ho tloha ka Loetse 2020, o nkile meroalo e 'meli ea mantlha: Theos 2, sathelaete ea ho shebella Lefatše e hahiloeng ke Airbus Defense and Space for Thailand's Geoinformatics and Space Technology Development Agency (GISTDA), le sathelaete ea meteorological ea Triton e tsoang ho Taiwanese Space Agency (TASA).

Hammoho le lisathelaete tsena tse peli tsa mantlha, ho ne ho e-na le li-cubets tse leshome ka har'a rokete ea Vega, ho kenyeletsoa le pontšo ea Mofora N3SS (Nanosat 3U pour la Surveillance du Specter), e ntlafalitsoeng ke Cnes le Toulouse e qalang U-Space. Khomishene ya Yuropa e boetse e tsheheditse mamisio a mmalwa tlhahisong ena, ho kenyeletswa Moetapele wa Anser, Anser Follower 1 le 2 (Spanish cubesats), CSC/Syndeo 1 le 2 (Dutch cubesats), le EstCube 2 (Estonian student cubesat).

Ho fofa ha mekhahlelo e meraro ea pele ea rokete ea Vega ho ile ha nka metsotso e fetang 6 feela, ho lateloa ke ho chesoa ka makhetlo a mabeli a sethala se kaholimo sa Avum ho kenya lisathelaete tse peli tse kholo sebakeng sa bophahamo ba 601 km. Li-cubeats tse leshome li ile tsa arohana le mochine oa SSMS ka mor'a ho chesoa ha sethala ka makhetlo a mabeli, hoo e ka bang metsotso e 43 le metsotsoana e 58 ka mor'a ho phahama. Qetellong, mollo oa bohlano oa Avum o ile oa theola sethala.

Ka katleho ea mosebetsi oa VV23, Vega e khutletse sefofaneng ka mor'a ho hlōleha ha morero oa eona oa pele oa khoebo ka December 2022. Mosebetsi ona o ile oa boela oa tšoaea lekhetlo la boraro le la ho qetela la Arianespace ea 2023. E ne e le sefofane sa pele sa phetolelo ea Vega ea pele. e rometsoe ka February 2012. Sefofane sa ho qetela sa phetolelo ea pele ea Vega se lebeletsoe ka April 2024, se lateloa ke ho hlahisoa ha Vega C karolong ea bone.

mehloling

- Arianespace

- Tšireletso ea Airbus le Sebaka

- Setsi sa Nts'etsopele ea Theknoloji ea Geoinformatics le Space (GISTDA)

- Taiwanese Space Agency (TASA)

- Lik'hemik'hale

– U-Space

- European Space Agency