Thuto ea Litsebi tsa Linaleli tsa Turkey NGC 2509 Bula Sehlopha se Sebelisang Gaia Data

Ba sebelisa lintlha tse tsoang ho satellite ea Gaia ea ESA, litsebi tsa linaleli tse tsoang Univesithing ea Istanbul li entse phuputso ho sehlopha se bulehileng sa NGC 2509, ho fana ka leseli mabapi le maemo a eona a sebopeho le linaleli. Lihlopha tse bulehileng ke lihlopha tsa linaleli tse hokahaneng ka matla a khoheli 'me li thehoa ho tsoa lerung le le leng le leholo la limolek'hule. NGC 2509, e fumanehang sehlopheng sa linaleli sa Puppis, ke sehlopha se bulehileng sa lilemo tse mahareng se ithutoang hampe, 'me boholo ba thepa ea sona e ntse e sa tsitsa. E le ho batlisisa NGC 2509, litsebi tsa linaleli li ile tsa hlahloba lintlha tsa linaleli le tsa photometric ho tsoa ho Gaia Data Release 3. Ba arola litho tsa sehlopha ho linaleli tsa tšimo 'me ba fumana lintlha tsa motheo tse nepahetseng haholoanyane tsa NGC 2509.

Boithuto bo fumane hore NGC 2509 e na le motsamao o nepahetseng o bolelang oa -2.72 le 0.8 mas / selemo ka ho nyoloha ka nepo le ho theoha, ka ho latellana. Ho hakanngoa hore sebaka sa eona ke lilemo tse ka bang 8,200 tsa leseli, 'me lilemo tsa eona ke lilemo tse limilione tse likete tse 1.5. Sebaka se fokolang sa sehlopha se ka bang lilemo tse 16.7 tsa leseli, 'me bofubelu ke 0.1 mag. Metallicity ea NGC 2509 e lekantsoe ho ba boemong ba 0.0152 dex, 'me boima ba eona bo bohareng ba linaleli ke linaleli tse ka bang 32.33/arcmin².

Ho atolosa lenane la lihlopha tse tsebahalang tsa linaleli tse bulehileng le ho li ithuta ka botlalo ho bohlokoa bakeng sa ho matlafatsa kutloisiso ea rona ea ho thehoa le ho iphetola ha sehlopha sa rona sa linaleli. Phuputso ena e kenya letsoho tsebong ea NGC 2509 mme e fana ka leseli la bohlokoa mabapi le thepa ea eona. Lipatlisiso tse ling le boithuto ba lihlopha tse bulehileng li tla tsoela pele ho senola haholoanyane ka tlhaho e rarahaneng ea bokahohle ba rona.

mehloling

– T. Yontan et al, Astrophysical Parameters of the Open Cluster NGC 2509, arXiv (2023).

