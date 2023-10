Ho Fuputsa Melao ea Paballo ho Mechanics ea Quantum

By

Melao ea paballo ke melao-motheo ea fisiks e hlalosang paballo ea bongata bo itseng kapa thepa ka har'a litsamaiso tsa 'mele tse ikhethileng ka nako. Melao ena, e kenyeletsang paballo ea matla a mangata, lebelo, le tefiso ea motlakase, e bohlokoa bakeng sa ho utloisisa boitšoaro ba bokahohle. Ba etsa qeto ea mekhoa e ka etsahalang kapa e ke keng ea etsahala ka tlhaho. Ka mohlala, ho boloka lebelo ho senola hore kakaretso ea nako e lula e tsitsitse tsamaisong e koetsoeng pele le ka mor'a ketsahalo, e kang ea ho thulana.

Le hoja melao ea paballo e thehiloe hantle mecheng ea khale, e ba e khahlang haholoanyane sebakeng sa quantum mechanics. Ho quantum mechanics, litheoreme tsa paballo li tsoa ho melao-motheo e kang li-symmetries tsa litsamaiso tsa 'mele, ho fapana le mechanics ea khale moo li nahanoang ho tloha qalong.

Phuputsong e ncha e phatlalalitsoeng ho Proceedings of the National Academy of Sciences, bafuputsi ba ile ba qapa teko ea ho nahana ho tsoela pele ho hlahloba melao ea paballo ea quantum mechanics. Liteko tsa menahano, maemo a inahaneloang a sebelisoang ho hlahloba litlamorao tsa likhopolo le melao-motheo, li fana ka leseli le lecha mabapi le sebopeho sa quantum mechanics.

Teko ea menahano e entsoeng ke bafuputsi e kenyelletsa batho ba babeli, Alice le Bob, ba lutseng litulong tse nang le mabili a shebaneng. Ha li sututsana, li tsamaea ka mahlakoreng a fapaneng ka lebelo le tšoanang, e leng ho etsang hore ho be le lebelo le sa khaotseng le lekanang le lefela. Sena se bontša paballo ea matla ka har'a sebaka sa quantum.

Bohlokoa ba teko ena ea mohopolo bo fetela ka nģ'ane ho boemo ba eona bo khethehileng. E bonts'a ho sebetsa hohle ha melao ea paballo, e kenyelletsang maemo a nang le bongata bo fapaneng, motsamao oa pele, le litšebelisano tse rarahaneng. Melao ea paballo e hlaha ho tsoa ho li-symmetries tse fumanoang tlhahong, 'me ponelopele ea tsona e tšoarella ho sa tsotelehe lintlha tse ikhethang tsa litšebelisano.

Leha ho le joalo, ho quantum mechanics, melao ea setso ea paballo e tobana le mathata. Ho lekanya palo e itseng tsamaisong ea quantum ho sitisa tsamaiso, haholo-holo ho fetola phetoho ea eona e latelang. Ho hlola phephetso ena, bafuputsi ba ile ba theha setupo sa liteko se neng se kenyelletsa ho lokisa sistimi ea quantum sebakeng se itseng sa pele le ho lekanya bongata bo bolokiloeng hang kamora ho itokisetsa. Ka mor'a moo ba ile ba lumella tsamaiso hore e fetohe ntle le litekanyo leha e le life, ho senola hore paballo ea lebelo la angular e ntse e tsoela pele esita le maemong a motho ka mong.

Thuto ena e kenya letsoho kutloisisong e tebileng ea melao-motheo ea quantum mechanics le melao ea paballo e laolang boitšoaro ba mekhoa ea quantum. Ka ho hlahloba melao ena ka liteko tsa menahano le litlhophiso tse ncha tsa liteko, bo-ramahlale ba ka tsoela pele ho senola liphiri tsa sebaka sa quantum.

mehloling

- Sehlooho: Melao ea Paballo ho Mechanics ea Quantum e Hlalositsoe ho Liteko

Mohloli: Ts'ebetso ea National Academy of Sciences

Bangoli: George Zaharia, Markus S. Kirschner, Sandu Popescu

Letsatsi: Pulungoana 2020