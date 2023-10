Sephiri sa Melala ea Pele e Khanyang e Rarollotsoeng: Sebopeho sa Naleli e Khanyang

By

James Webb Space Telescope (JWST) e sa tsoa nka litšoantšo tsa tse ling tsa lihlopha tsa linaleli tsa khale ka ho fetisisa bokahohleng, tse ileng tsa thehoa lilemong tse makholo a seng makae a limilione tsa Big Bang. Lihlopha tsena tsa linaleli li ne li bonahala li khanya haholo, li le khōlō haholo, ’me li bile li iphetotse ho feta lilemo tsa tsona, li qholotsa mokhoa o tloaelehileng oa thuto ea bokahohle. Leha ho le joalo, phuputso e ncha e hatisitsoeng ho The Astrophysical Journal Letters e fana ka maikutlo a hore ho phatloha ha naleli, ketsahalo e kenyelletsang nako e khutšoanyane, e matla ea tsoalo ea linaleli le lefu le lateloa ke mekhahlelo e telele, e khutsitseng, e ka hlalosang sephiri sena.

Bafuputsi ba sebelisitse lipapiso tse tsoetseng pele tsa komporo ho tsoa morerong oa Feedback of Relativistic Environments (FIRE) ho etsa lipatlisiso ka taba ena. Lipapiso li senotse hore sebopeho sa linaleli se phatlohang se ka ikarabella bakeng sa khanya e makatsang e bonoang lihlopha tsa linaleli tsa pele tse hapiloeng ke JWST. Ho hlaha ha linaleli tse phatlohang ho tloaelehile lihlopheng tsa linaleli tse tlaase-tlaase 'me ho bonahala ka ho phatloha ha ho bopeha ha linaleli ho lateloang ke ho phatloha ha supernova, ho ntšang khase eo hamorao e oelang morao ho etsa linaleli tse ncha. Leha ho le joalo, ha lihlopha tsa linaleli li e-ba khōlō ka ho lekaneng, matla a tsona a khoheli a tšoara sehlopha sa linaleli ’me se etsa hore se be boemong bo tsitsitseng, se thibelang ho tsoa ha khase.

Haeba e netefalitsoe, tlhaloso ena e ne e tla qoba tlhokahalo ea lintlafatso kapa litokiso ho mofuta o tloaelehileng oa thuto ea bokahohle. Liphuputso li fana ka leseli ho fisiks ea cosmic dawn le ho phephetsa likhopolo-taba tsa nakong e fetileng mabapi le bokahohle ba pele. Ka ho fana ka bopaki bo tiileng ba tlhokomeliso, JWST e ekelitse kutloisiso ea rona haholo ea lintlha tsa 'mele tsa lihlopha tsa linaleli' me e re lumella ho etela hape le ho ithuta fisiks ea bokahohle ba pele.

