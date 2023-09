Gliese 367 b: Exoplanet e teteaneng haholo e nang le Tšimoloho e makatsang

By

Litsebi tsa linaleli li fumane exoplanet e makatsang e bitsoang Gliese 367 b, e tsejoang hape e le Tahay, e hapileng maikutlo a bona ka lebaka la thepa ea eona e ikhethang. Gliese 367 b e arotsoe e le polanete ea Ultrashort Period (USP), e phethelang potoloho ea naleli ea eona ka lihora tse 7.7 feela. Ke e 'ngoe ea lipolanete tse ling tse ka bang 200 tsa USP tse tsejoang ho fihlela joale. Leha ho le joalo, se khethollang Gliese 367 b ke ho teteana ha eona ho makatsang, hoo e ka bang habeli ho feta Lefatše.

Ka ho teteana ho hoholo hakana, bo-rasaense ba lumela hore Gliese 367 b e tlameha ho etsoa ka tšepe e felletseng, kaha seaparo sa eona sa majoe se tlositsoe. Elisa Goffo, sengoli se etelletseng pele sa phuputso ea morao-rao mabapi le Gliese 367 b, o e bapisa le polanete e kang Lefatše ntle le kobo ea eona e mafika.

Gliese 367 b qalong e ile ea sibolloa ho sebelisoa data ho tsoa ho NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Lipatlisiso tse latelang li ntlafalitse litekanyo le ho fana ka khakanyo e nepahetseng haholoanyane ea boima ba eona le radius. Boima ba polanete joale bo ikemiselitse ho ba 63% ea Lefatše, 'me radius ea eona ke 70% ea Lefatše.

E 'ngoe ea likarolo tse khahlang tsa Gliese 367 b ke tšimoloho ea eona. Ha ho bonolo haholo hore polanete e thehoe boemong ba eona ba hona joale. E 'ngoe ea lintho tse ka etsahalang ke hore ke khubu ea polanete e ileng ea ntšoa kobo ea eona ka lebaka la koluoa ​​kapa ho thulana le lipolanete tse ling nakong eo e neng e bōpeha ka eona pele. Monyetla o mong ke hore Gliese 367 b e ne e pota-potiloe ke sebaka se nang le tšepe e ngata ka har'a diski ea protoplanetary eo e entsoeng ho eona.

Lipatlisiso tse entsoeng ke Goffo le sehlopha sa hae li boetse li senola boteng ba lipolanete tse ling tse peli tsamaisong ea Gliese 367: Gliese 367 c le d. Ho ba teng ha lipolanete tsena tse eketsehileng ho tšehetsa maikutlo a hore lipolanete tsa USP hangata li fumaneha lits'ebetsong tse nang le lipolanete tse ngata, ho fana ka maikutlo a maemo a ka bang teng a sebopeho.

Gliese 367 b ke setho sa sehlopha se ikhethang sa li-exoplanets tse bitsoang super-Mercuries. Lipolanete tsena li na le sebopeho se tšoanang le sa Mercury empa li kholoanyane ebile li teteane. Gliese 367 b, haholoholo, ke polanete e teteaneng ka ho fetisisa ea USP e sibolotsoeng ho fihlela joale, e nang le motheo oa tšepe o etsang 91% ea boima ba eona.

Le hoja tšimoloho ea Gliese 367 b e ntse e le sephiri, litšobotsi tsa eona tse sa tloaelehang li ntse li tsoela pele ho phephetsa mehlala ea hona joale ea sebōpeho sa lipolanete. Lithuto tse ling le litebello tsa exoplanet ena e khahlang li ka fana ka leseli la bohlokoa mabapi le sebopeho le ho iphetola ha lipolanete maemong a feteletseng.

