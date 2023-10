Ho Sheba Leholimo: Mphalane 20-23

By

Sengoliloeng sena se fana ka tlhahisoleseling mabapi le ho shebella leholimo ho tloha ka la 20-23 Mphalane, ho kenyelletsa le maemo a lipolanete, ponahalo ea Khoeli, le Orionid meteor shower.

October 20

Mercury, polanete e nyenyane ka ho fetisisa tsamaisong ea lipolanete, e fihla sebakeng se holimo 'me e tla bonahala e le naleli ea mantsiboea ka November.

Nakong ea fensetere e lefifi, hoa khoneha ho bona M1, Crab Nebula, e leng masala a naleli e khōlōhali e phatlohileng ka 1054. Nebula e bonahala e le seretse se sesoeu sepakapakeng, ’me pulsar ea eona e bohareng e ka bonoa ka leqhubu le leholo. telescope.

October 21

Bosiung bona ke International Observe the Moon Night, 'me Khoeli e fihla Karolong ea Pele. Sena se fana ka menyetla e metle ea ho shebella ha shoalane e oela. Khoeli e ho Sagittarius, holimo ka boroa ha letsatsi le likela 'me e leba karolong e ka boroa-bophirimela.

Bashebelli ba ka sheba terminator, e leng mola o arolang libaka tse lefifi le tse bobebe tsa Khoeli. Lithaba tsa Apennine le craters Archimedes, Autolycus, le Aristillus li bonahala haufi le equator. Ka boroa ho equator, ho ka bonoa craters Albategnius le Hipparchus.

Orionid meteor shower le eona e fihla sehlohlolong bosiung bona, ka nako e ntle ka ho fetesisa ea ho shebella lihoreng tsa hoseng tsa Mphalane 22. Li-meteor li tsoa maloanlahlang a siiloeng ke Halley's Comet 'me li ka bonoa haufi le sehlopha sa linaleli sa Orion, se nang le ntlha e khanyang e ka leboea-bochabela ho thaba. naleli ea Betelgeuse. Bashebelli ba ka lebella ho bona li-meteor tse 15 ho isa ho tse 20 ka hora pele letsatsi le chaba.

October 22

Nako e ntle ea ho sheba Orionid meteor shower ke lihoreng tsa hoseng lipakeng tsa 2 AM le ha letsatsi le chaba. Sebaka se khanyang sa li-meteor se haufi le naleli ea Betelgeuse e Orion, 'me pono e ntle ka ho fetisisa e tla tsoa ho hoo e ka bang 45° ka mahlakoreng a mabeli a ntlha ena.

Bashebelli ba lokela ho fumana leholimo le lefifi le nang le pono e hlakileng ea sebaka se ka leboea, se ka bochabela le se ka boroa ebe ba hlahloba leholimo bakeng sa linaleli tse thunyang. Li-astophotographer li ka boela tsa hapa li-meteor litšoantšong tsa tsona. Litefiso tsa meteor li lokela ho ntlafala ha mafube a ntse a atamela.

October 23

Venus e fihla boleleleng bo boholo ba bophirima ka 7 PM EDT, e hlaha hoo e ka bang 46° ho tloha Letsatsing. Lefatše le boetse le fihla ho dichotomy, le hlaha halofo ea mabone. Bashebelli ba ka bapisa chebahalo ea Venus matsatsing a seng makae a tlang ho fumana hore na e hlaha neng e le halofo ea khanya.

Hona joale Venus e bonahala e le naleli ea hoseng 'me e tla tsoela pele ho ba teng matsatsing a seng makae a latelang.

mehloling

– Thuto ea linaleli: Roen Kelly