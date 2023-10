Ho Batla Limela Tse Lisele: Fesetere ea Bophelo bo Kantle ho Lefatše

By

Ka lilemo tse mashome, bo-rasaense ba ’nile ba nahanisisa ka taba ea bophelo bo sa tloaelehang le hore na bo ka ’na ba shebahala joang. Ntho e ’ngoe e thahasellisang e hapileng maikutlo a bafuputsi ke ho ba teng ha “limela” tse tsoang linaheng tse ling. Limela tsee tse sa tloaelehang li ka hlaha joang, hona re ka li lemoha joang?

Botebong ba letsoho la Orion la sehlopha sa linaleli sa Milky Way, se bohōle ba lik’hilomithara tse ka bang limilione tse 93 ho tloha naleling ea sona e mosehla, ho na le polanete e nang le tšobotsi e ikhethang: letša le bopinki bo chesang le pota-potiloeng ke mabōpo a masoeu a kristale, a bosoeu ba lehloa. Letša lena, le tsejoang e le Letša la Hillier, le na le likokoana-hloko tsa khale tse bitsoang “halobacteria.” Mefuta ena ea bophelo e makatsang, e nang le 'mala oa eona o pherese o tsotehang, e atleha maemong ao ho bonahalang a sa amohelehe. Leha letša lena e le la lebopo le ka boroa la Lefatše Australia Bophirima, liphiri tse tšoeroeng ke li-halobacteria tsena li ka fana ka leseli mabapi le ho sibolloa ha limela tse sa tloaelehang mafatšeng a hole.

Lilemong tsa morao tjena, litsebi tsa linaleli li fumane lipolanete tse fetang 5,500 XNUMX ka ntle ho setsi sa rōna sa potoloho ea lipolanete, e leng se bontšang hore ho na le mafatše a sa tšoaneng a makatsang le a sa tloaelehang. Ka tsoelo-pele ea theknoloji, bo-rasaense ba kholisehile hore qetellong ba tla sibolla mosaeno o sa tsitsang oa li-photosynthesis tse tsoang linaheng tse ling, e leng se tla fana ka leseli mabapi le boteng ba limela tse sa tloaelehang.

Khopolo ea limela tse sa tloaelehang ke ea lefatše le leng joalo ka ha motho a ka nahana. Nahana ka meru ea lifate tse ntšo tlas'a sepakapaka se nang le letsatsi le lengata, lihlahla tse sa tloaelehang tse itšetlehileng ka ho likela ha letsatsi ho sa feleng, le limela tse jang nama tse jang lintho tse phelang tse sa lebelloang.

Ho utloisisa mefuta e ka bang teng ea bophelo ba bosele, ho bohlokoa ho nahana ka melao-motheo e boletsoeng ke fisiks. Bophelo bohle bo hloka mohloli oa matla ho hanela matla a sa khaotseng a entropy. Liphoofolo tse phelang libakeng tse ling li ka fumana matla ana ka mekhoa e meraro e tsebahalang: ho sebelisa khanya ea letsatsi joalo ka limela, ho sebelisa lik'hemik'hale tse sa sebetseng joalo ka libaktheria tsa hydrothermal vent, kapa ho ja lintho tse ling tse seng li fumane matla ka mekhoa e 'meli e fetileng.

Ha re ntse re hlahloba menyetla ea limela tse sa tloaelehang, hoa hlolla ho nahana ka ho ata ha bophelo ba photosynthetic bokahohleng. Lefatšeng, bophelo ba limela bo bapala karolo e ka sehloohong, e ikarabellang bakeng sa boholo ba biomass. A e ka tswa e le gore tsela e re lebang dilo ka yone mo dibopiweng tse di botlhale fa re ntse re batla ditshedi tse di kwa mafatsheng a sele e ntse e le mo tseleng e e sa siamang ka nako eo, mme selo sa konokono se ikaegile ka go tlhaola dimela go na le go tlhaola diphologolo?

Nancy Kiang, setsebi sa thuto ea boemo ba leholimo Setsing sa Nasa sa Goddard sa Lithuto tsa Sepakapaka, o re: “Rea tseba hore polaneteng ea rōna, photosynthesis e ’nile ea atleha ho tloha qalong ea bophelo . . . ’me ho lebeletsoe hore e ka fetoha tšebetso e atlehileng polaneteng e ’ngoe.”

Leha ho le joalo, ho batla ho bona limela tse tsoang linaheng tse ling ho baka mathata. Teko ea bohlokoa e entsoeng ke sefofa-sebakeng sa Galileo ka 1990 e ile ea fana ka temohisiso ea bohlokoa mabapi le mokhoa oa ho batla matšoao a bophelo sebakeng. Ho fumanoa ha oksijene le boteng ba chlorophyll, e leng pigment e fumanehang hohle limela, e ne e le tse ling tsa matšoao a hlokometsoeng. Leha ho le joalo, ho tseba “bofubelu bo bofubelu,” e leng mokhoa oo limela li monyang khanya e khubelu empa e se oa infrared, e ile ea e-ba mokhoa o tšepahalang haholoanyane oa ho lemoha limela.

Ha re ntse re batla limela tse ling, ho pheta-pheta teko ena ka ho batla moeli o mofubelu holim'a li-exoplanet ho ka ba molemo. Leha ho le joalo, ho bohlokoa ho hopola hore phetoho ea limela tsa mobu Lefatšeng e nkile lilemo tse ka bang limilione tse 500. E ka 'na eaba libōpuoa tse phelang linaheng tse ling li latetse tsela e fapaneng ea ho iphetola ha lintho, e leng se lebisang ho se tšoane ha chebahalo le litšobotsi tsa tsona.

Ha kutloisiso ea rona ea bokahohle e ntse e hola le bokhoni ba rona ba thekenoloji e ntse e tsoela pele, patlo ea bophelo bo tsoang kantle ho lefatše, ho kenyeletsoa le monyetla oa ho sibolloa ha limela tse sa tloaelehang, e tšepisa ho re khahla le ho re khothatsa. Ka boithuto bona, re fumana leseli la bohlokoa mabapi le menyetla ea bophelo kantle ho polanete ea rona.

Lipotso Asked hangata

P: Li-halobacteria ke eng?

A: Li-halobacteria ke likokoana-hloko tsa khale tse fumanehang tikolohong ea hypersaline joalo ka Letša la Hillier. Li na le 'mala o pherese o ikhethang 'me li atleha maemong ao ho bonahalang a sa amohelehe ho mefuta e meng ea bophelo.

P: Litsela tse tharo tseo lintho tse phelang ka ntle ho lefatše li ka fumanang matla ka tsona ke life?

K: Liphoofolo tse phelang libakeng tse ling li ka fumana matla ka ho sebelisa khanya ea letsatsi, ho sebelisa lik’hemik’hale tse sa pheleng, kapa ho ja lintho tse ling. Mekhoa ena e tšoana le kamoo limela, libaktheria tsa hydrothermal vent le liphoofolo li fumanang matla ka ho latellana.

P: Re ka lemoha joang limela tse sa tloaelehang?

K: Mokhoa o mong ke oa ho batla "bofubelu bo bofubelu," ketsahalo eo limela li monyang khanya e ngata e khubelu empa e se ea infrared. Ho etsa liteko tse tšoanang le tse entsoeng ke sefofa-sebakeng sa Galileo ho ka re thusa ho lemoha boteng ba limela ho li-exoplanet.

P: Ke hobane’ng ha ho lebisitsoe tlhokomelo ho limela tse sa tloaelehang ho e-na le bophelo bo bohlale?

K: Le hoja ho batla lintho tse phelang tse bohlale tse tsoang linaheng tse ling ho ’nile ha hlahella, ho ata ha bophelo ba photosynthetic ho fana ka maikutlo a hore limela tse sa tloaelehang li ka ’na tsa e-ba ngata haholoanyane bokahohleng. Ho hlahloba monyetla oa limela tse tsoang linaheng tse ling ho fana ka pono e ncha ea ho ba teng ha bophelo ho feta polanete ea rona.