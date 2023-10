Litlhaloso ka Lipolanete tse Nyenyane le Libopeho tsa Lipolanete tse Senotsoeng ke James Webb Space Telescope

By

Phuputso ea morao-rao e eteletsoeng pele ke sehlopha sa machaba sa litsebi tsa linaleli se sebelisitse James Webb Space Telescope (JWST) ho shebella le ho ithuta lipolanete tse tharo tse nyenyane tse Kuiper Belt: Sedna, Gonggong, le Quaoar. Litlhokomeliso li entsoe ho sebelisoa Webb's Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) mme li fane ka leseli le lecha mabapi le lipotoloho le lihlopha tsa lintho tsena tse hole.

Kuiper Belt ke sebaka se pheletsong ea setsi sa rona sa potoloho ea lipolanete se nang le lintho. E ’nile ea e-ba mohloli oa litšibollo tsa saense ’me e phethile karolo ea bohlokoa ho utloisiseng nalane ea lipolanete tsa rōna. Sebopeho sa Kuiper Belt Objects (KBOs), se tsejoang hape e le Trans-Neptunian Objects (TNOs), se fana ka tlhahisoleseding ea bohlokoa mabapi le maqhubu a khoheli a entseng tsamaiso ea letsatsi le ho fana ka maikutlo a histori e matla ea ho falla ha lipolanete.

Boithuto bona, bo etelletsoeng pele ke Joshua Emery oa Univesithi ea Northern Arizona, bo senotse hore lipolanete tse tharo tse nyane tse Kuiper Belt li bonts'a lipina tse khahlisang le litšobotsi tsa orbital. Liphuputso li bontšitse boteng ba li-hydrocarbon tse bobebe le limolek'hule tse rarahaneng tsa lintho tse phelang tseo ho lumeloang hore li bakoa ke mahlaseli a methane.

Mosebetsi o fetileng o khothalelitse hore lipolanete tsena tse nyane li kanna tsa ba le leqhoa le sa fetoheng holim'a tsona tse ts'oanang le 'mele e meng ea Trans-Neptunian joalo ka Pluto le Eris. Leha ho le joalo, litsela tse ikhethang tsa Sedna, Gonggong, le Quaoar li ile tsa hlahisa lipotso mabapi le boteng ba lintho tse feto-fetohang tsena ka lebaka la mebuso e fapaneng ea mocheso le libaka tsa mahlaseli tseo ba li bonang.

Ka ho sebelisa sesebelisoa sa Webb's NIRSpec, sehlopha se ile sa bona lipolanete tse tharo tse nyane tse haufi le infrared spectrum. Sephetho se hlahisitsoeng se bonts'itse bongata ba ethane (C2H6) 'meleng kaofela e meraro, 'me Sedna e bonts'a maemo a holimo. Acetylene (C2H2) le ethylene (C2H4) le tsona li ile tsa fumanoa ho Sedna. Limolek'hule tsena ke lihlahisoa tse khantšang ka ho toba tsa methane. Phapang ea bongata ba limolek'hule tsena e bakoa ke ho se tšoane ha maemo a mocheso le sebaka sa mahlaseli se bonoang ke lipolanete tse nyenyane.

Litlhaloso tsena tse ncha tse fanoeng ke litebello tsa JWST li tlatsetsa kutloisisong ea rona ea Kuiper Belt le matla a tsamaiso ea letsatsi le ka ntle. Ka ho ithuta sebopeho le lipotoloho tsa lintho tsena tse hole, bo-ramahlale ba ka tsoela pele ho sibolla nalane e ruileng le phetoho ea tikoloho ea rona ea bokahohle.

Litlhaloso:

- Kuiper Belt: Sebaka se pheletsong ea setsi sa rona sa lipolanete se ka nqane ho potoloho ea Neptune se nang le lintho tse ngata tse leqhoa.

- Trans-Neptunian Objects (TNOs): Lintho tse potolohang ka nģ'ane ho tsela ea Neptune ka mathōkong a ka ntle a solar system.

– James Webb Space Telescope (JWST): Sebonela-hōle sa sepakapaka se hlahisitsoeng ke NASA se etselitsoeng ho bona bokahohle ka khanya ea infrared.

– Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec): Sesebelisoa se ho JWST se lekanyang matla a khanya sebakeng se haufi le infrared.

- Lipolanete tse nyenyane: Lihloliloeng tsa leholimo tse pota-potileng Letsatsi, ha se likhoeli, 'me li na le sebopeho se batlang se le chitja empa li sa tlose lithōle tse ling.

- Lehlaseli la Methane: Ts'ebetso eo limolek'hule tsa methane li pepesetsoang mahlaseli, e leng se etsang hore ho thehoe limolek'hule tse ling.

mehloling

- Emery, JP le ba bang. (2023) "Preprint of Study on Sedna, Gonggong, and Quaoar" (Icarus)

– NASA – James Webb Space Telescope Mission