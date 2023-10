Tšusumetso e Patehileng: Ho Sibolla Lithako tsa Lefatše tse Patiloeng tsa Meteor

By

Setsi sa letsatsi se tletse bopaki ba likhohlano tse mabifi le liphello tsa meteor. Leha ho le joalo, Lefatšeng, matšoao ana hangata ha a fumanehe ebile a patehile. Ho fapana le Khoeli kapa Mercury, li-crater tsa Lefatše li hlakotsoe ke mekhoa ea tlhaho e kang moea, metsi le platetectonics. Li-crater tse ling li theoleloa karolong ea Lefatše, ha tse ling li lula li ipatile ka tlas'a leqhoa, metsi a mangata, kapa likaroloana tsa sediment. Sena se entse hore ho be thata ho bona le ho ithuta li-craters lefatšeng la rona ho fihlela haufinyane.

Bo-rasaense ba hlahisitse mekhoa e mengata ea ho tseba le ho netefatsa boteng ba li-craters. E 'ngoe ea matšoao a ka tšeptjoang ke ho ba teng ha quartz e makatsang, e leng mofuta oa lejoe le bontšang bopaki ba ho eketseha ha khatello ea tšohanyetso, hangata e bakoang ke ketsahalo ea tšusumetso. Letšoao le leng le hlakileng ke ho thehoa ha li-shatter cones, likarolo tse bōpehileng joaloka khoune tse fumanehang feela libakeng tsa tšusumetso. Ho phaella moo, ho sibolloa ha li-polymorphs tse nang le khatello e phahameng, lithollo tse nyenyane tsa majoe tse nang le sebopeho sa kristale se fetotsoeng, ho tiisa boteng ba crater.

Leha ho na le mathata, bafuputsi ba khonne ho sibolla li-meteor craters tse ngata tse patiloeng Lefatšeng. Mehlala e meng e hlokomelehang ke ena:

1. Sebaka sa Hiawatha Glacier Impact Crater: E patiloe ka tlas’a k’hilomithara e le ’ngoe ea leqhoa ka leboea-bophirimela ho Greenland, sebaka sena sa bophara ba lik’hilomithara tse 31 se ile sa lula se e-s’o bonoe ho fihlela ka 2018. Tšusumetso ho lumeloa hore e etsahetse lilemong tse ka bang limilione tse 58 tse fetileng ’me ke khuti e tsebahalang ka leboea ho fetisisa.

2. Chesapeake Bay Meteor Crater: E patiloe ka tlas'a sediment ea limithara tse makholo, sebaka sena se seholohali sa meteor crater se ile sa fumanoa ka 1983. Tšusumetso, e etsahetseng lilemong tse ka bang limilione tse 35 tse fetileng, e ile ea baka li-tsunami tse ileng tsa fihla Europe 'me tsa susumetsa ho thehoa ha Chesapeake Bay.

3. The Sudbury Basin: E thehiloe lilemo tse 1.8 bilione tse fetileng Ontario, Canada, crater ena e hoholehileng ke se seng sa libaka tse nang le tšusumetso e kholo Lefatšeng. Tšusumetso e ile ea bakoa ke comet 'me ea etsa hore lejoe le qhibilihisitsoeng le phahame ho tloha seaparong sa mantle ho ea sekotlolo,' me ejecta e hasane lefatšeng ka bophara.

4. Chicxulub, 'Molai oa Li-Dinosaur: Sekoti sa Chicxulub se haufi le lebōpo la Mexico, se bakiloe ke asteroid e ikarabellang bakeng sa ho timela ha li-dinosaur. Sebaka sena sa bophara ba lik'hilomithara tse 180 se ile sa sibolloa lilemo tse leshome ka mor'a hore bo-rasaense ba fumane lera la thepa e tsoang linaheng tse ling, ho tiisa hore ho na le tšusumetso e amanang le ketsahalo ea ho timela ha bongata.

5. Nadir: E epetsoe ka tlase ho halofo ea kilometara ea sediment, crater ena haufi le leoatle la Nadir ho tloha lebopong la Afrika Bophirimela e ile ea sibolloa ka 2020. E thehiloe ka nako e ts'oanang le tšusumetso ea Chicxulub mme e hlahisa lipotso mabapi le ho hlaha ha litlamorao tse ngata tsa asteroid. .

6. Yilan Crater: E fumanoe merung ea Chaena ka 2021, Yilan Crater ke karolo ea masala a phello e sa tsoa etsahala, e hakanngoang hore e etsahetse lilemong tse 46,000 ho isa ho tse 53,000 tse fetileng. Hajoale ke crater e kholo ka ho fetisisa e tsejoang ka tlase ho lilemo tse 100,000.

7. Veine ea Meteoric: Ka boroa ho Fora, sebaka sa khatello ea maikutlo se bophara ba limithara tse 200 se na le setsi sa veine se bitsoang “Domaine du Météore.” Le hoja qalong ho ne ho nahanoa hore ke motlae, ho lumeloa hore ke phello ea meteor.

Patlisiso ea li-meteor craters tse patiloeng e fana ka leseli la bohlokoa nalaneng ea lefats'e ea ho phatloha ha libomo tsa cosmic. Litšibollo tsena li totobatsa matla a polanete ea rona le karolo ea bohlokoa eo litšusumetso tse bileng le eona ho bopeng bokaholimo ba eona le tikoloho ea eona.

