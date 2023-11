Leseli: Sehlomathiso se Hlollang sa Moea Oa Mouoane le Liphello Tsa Tsona Tse ka Etsahalang

By

Ho fetoha mouoane ha metsi a metsi, mokhoa o ithutoang hantle oa 'mele Lefatšeng, o ka ba le ntho e makatsang e bapalang: khanya ka boeona. Liteko tsa morao-rao tse entsoeng ke bafuputsi Setsing sa Theknoloji sa Massachusetts (MIT) li fane ka leseli mabapi le mohloli o mocha oa mouoane o ka bang le phello e kholo ea phetoho metsing a metsi ho feta mocheso feela. Ho sibolloa hona ho phephetsa kutloisiso ea hajoale ea potoloho ea metsi 'me ho bula menyetla e mecha bakeng sa mafapha a fapaneng a saense.

Ho ea ka histori, mokhoa oa ho fetoha mouoane oa metsi o bakoa ke mocheso. Leha ho le joalo, ho se tsitsane ha lebelo la ho fetoha ha metsi mouoane ho ’nile ha makatsa litsebi tsa lipalo le bo-rasaense lilemong tsa morao tjena. Phuputsong e entsoeng ka 2022, bafuputsi ba hlokometse sekhahla sa mouoane se fetang moeli oa mocheso oa metsi a metsi ka liperesente tse 278.

Qalong ba ne ba belaela ka liphuputso tsena, bafuputsi ba MIT ba ile ba ikemisetsa ho hlahloba litlhaloso tse ling. Ka liteko tsa bona, ba ile ba fumana hore leseli, ha mocheso o le sieo, le ka etsa hore metsi a mokelikeli a fetohe mouoane. Tšenolo ena e khahla haholo hobane metsi a tsebahala haholo-holo a monya mocheso, eseng khanya. Sena se hlalosa hore na ke hobane’ng ha khanya ea letsatsi e ka phunyeletsa botebong ba leoatle ha metsi a hlakile, e leng se etsang hore re bone botebo ba leoatle re le holimo.

Bafuputsi ba fumane hore ka ho lebisa mabone a mebala holim'a thepa ea hydrogel e tletseng metsi, ba ka lekanya boholo ba metsi a lahlehang ka lebaka la mouoane. Mabone a neng a sebelisoa a ne a sirelelitsoe hore a se ke a ntša mocheso, leha ho le joalo a ne a ntse a etsa hore ho be le condensation hore e be holim'a thepa.

Ka lebaka la bohlokoa ba tšibollo ena, bafuputsi ba MIT ba thehile ketsahalo ena "phello ea photomolecular." Haeba khanya e se nang mocheso e hlile e ka tsamaisa moea oa mouoane, e na le litlamorao tse tebileng libakeng tse kang ho ntša letsoai. Ho sebelisa tsebo ena ho ka lebisa lits'ebetsong tse sebetsang hantle le tse baballang haholo tsa ho ntša letsoai, 'me seo se ka imena hararo kapa hane tlhahiso ea bona ea hajoale.

LBH

P: Leseli le etsa hore moea o be mouoane joang?

A: Bafuputsi ba MIT ba fumane hore leseli le le leng, ha mocheso o le sieo, le ka baka mouoane oa metsi a metsi. Le hoja metsi a monya matla a mocheso, thuto ena e fana ka maikutlo a hore a ka boela a monya khanya, a etsa hore ho be le mouoane ha a pepesehetse maqhubu a itseng a khanya.

P: tšibollo ee e na le litlamorao life?

K: Ho fumana hona ho qholotsa kutloisiso ea khale ea mouoane oa metsi, e leng se lebisang ho hlahlojoe bocha ha potoloho ea metsi. Ho feta moo, e fana ka menyetla e mecha ea ho ntlafatsa lits'ebetso tsa ho ntša letsoai, tse ka etsang hore li sebetse hantle le ho boloka chelete e ngata.

P: Na ho na le boiteko bo tsoelang pele ba ho netefatsa liphumano tsee?

A: E, bafuputsi ba MIT ba se ba qalile litšebelisano le litsebi tse ling ho netefatsa le ho hlahloba liphetho tsa bona. Lihlopha tse ling tsa lipatlisiso le tsona li ntse li nahana ka liteko tsa ho pheta liphuputso, ho netefatsa tlhahlobo le netefatso e ikemetseng ea tšibollo ena ea bohlokoahali.

P: tšibollo ee e ka ama mokhoa oa phetoho ea tlelaemete joang?

K: Ka ho matlafatsa kutloisiso ea rona ea mouoane, tšibollo ena e na le monyetla oa ho ntlafatsa mohlala oa phetoho ea maemo a leholimo. Liphuputso li ka thusa ho bolela esale pele le litekolo tse nepahetseng haholoanyane tsa potoloho ea metsi le phello ea eona ho maemo a leholimo a lefatše.

P: Nka fumana lintlha tse ling kae mabapi le lipatlisiso tsee?

A: Thuto e entsoeng ke bafuputsi ba MIT e hatisitsoe ho Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).