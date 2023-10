Ho Fuputsa Motsamao oa Marotholi a Metsi Hammoho le Lifaeba: Litlhaloso tse Ncha mabapi le Kotulo ea Metsi

Boitekong ba ho hlahisa mekhoa e mecha ea ho kotula metsi libakeng tse omeletseng le tse omeletseng, bafuputsi ba Univesithi ea Liège ba ile ba etsa boithuto ho utloisisa hore na marotholi a metsi a phalla joang haufi le likhoele. Liphuputso tsa bona, tse hatisitsoeng ho Physical Review Fluids, li fana ka leseli mabapi le lintlha tse susumetsang motsamao oa marotholi ana 'me li na le moelelo bakeng sa moralo oa mehaho bakeng sa pokello ea metsi a sepakapaka.

Joalo ka mohopolo oa mapolasi a mongobo litšōmong tsa mahlale, mefuta e mengata ea limela libakeng tse omeletseng e fetotse maano a ho hapa metsi moeeng hore a phele. Ho hlahisa le ho ntlafatsa mekhoa ena, bo-rasaense ba ntse ba ithuta ka matla a mantlha a lipalangoang tsa metsing le pokello ea mongobo oa sepakapaka mahoatateng.

Patlisiso, e etelletsoeng pele ke Sehlopha sa Lipatlisiso le Likopo ho Statistical Physics Univesithing ea Liège, e tsepamisitse maikutlo ho lateleng litšobotsi le matla a marotholi a metsi ha a ntse a thella ho latela likhoele ka bomong kapa mekotla ea likhoele. Ho hlola phephetso ea ho latela marotholi libakeng tse telele, bafuputsi ba ile ba qapa sesebelisoa se tsamaisang fiber ho tsamaisana le lebelo la lerotholi, ho etsa hore e bonahale e eme ka pel'a khamera.

Boithuto bo senotse hore bophara ba fiber le karoloana ea eona li bapala karolo ea bohlokoa lebelong la phallo ea marotholi. Likhoele tse teteaneng li entse hore marotholi a tsamaee butle, joalo ka ha ho ne ho lebelletsoe. Ha likhoele tse ngata li sotheha hammoho ho etsa ngata, bophara ba sephutheloana bo ile ba eketseha, e leng se lebisang ho fokotseng lebelo. Leha ho le joalo, ho ile ha hlokomeloa ntho e tsotehang: ha ho bapisoa le fiber e le 'ngoe e nang le bophara ba 0.28mm ho mokoloko oa likhoele tse peli tse nang le bophara ba 0.14mm, lerotholi le leng holim'a lesela le ile la tsamaea ka potlako' me la lahleheloa ke molumo o eketsehileng. Bafuputsi ba hakanya hore lerotholi le tlatsa li-grooves lipakeng tsa likhoele, le theha seporo sa metsi se thusang ho thella ka potlako.

Thuto ena e kenya letsoho ho nts'etsopele ea mehaho e sebetsang hantle bakeng sa ho bokella metsi a sepakapaka, e ka 'nang ea ntlafatsa katleho ea marang-rang a maru ka theko e tlaase. Liphuputso li boetse li totobatsa bohlokoa ba ho ela hloko likaroloana tse phelang libakeng tsa lehoatata le bokhoni ba tsona ba ho susumetsa mekhoa ea theknoloji ea ho tsamaisa metsi.

FAQs

P: Sepheo sa thuto e entsoeng ke bafuputsi ba Univesithi ea Liège ke sefe?

Maikaelelo a thutopatlisiso e ne e le go batlisisa mabaka a a tlhotlheletsang motsamao wa marothodi a metsi go bapa le ditlhale le go bona kitso ka mekgwa ya go kotula metsi mo dikgaolong tse di omeletseng le tse di omeletseng.

P: Bafuputsi ba ile ba latela marotholi joang?

Bafuputsi ba ile ba etsa sesebelisoa se etsang hore fiber e tsamaee ho tsamaisana le lebelo la lerotholi, e leng se etsang hore e bonahale e eme ka pel'a khamera.

P: Bophara ba fiber bo phetha karolo efe ho phallo ea marotholi?

Likhoele tse teteaneng li etsa hore marotholi a tsamaee butle, athe likhoele tse tšesaane li lumella ho phalla ka potlako.

P: Ke ketsahalo efe e khahlisang e hlokometsoeng thutong?

Ha ho bapisoa tlhale e le 'ngoe le ngata ea likhoele tse peli tsa bophara bo lekanang, lerotholi le ka har'a sephutheloana le ne le tsamaea ka potlako 'me la lahleheloa ke molumo o eketsehileng. Ho nahanoa hore li-grooves pakeng tsa likhoele li etsa seporo sa metsi se thusang ho thella ka potlako.

P: Liphuputso tsee li ka kenya letsoho joang pokellong ea metsi a sepakapaka?

Liphuputso tsena li ka ntlafatsa moralo oa meaho bakeng sa pokello ea metsi a sepakapaka, joalo ka matlooa a maru, a lebisang ho ts'ebetsong e eketsehileng le litšenyehelo tse tlase.