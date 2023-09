Gut Microbiome e Amahanngoa le Bone Health le Osteoporosis Kotsi, Lipontšo tsa Thuto

Phuputso ea morao tjena e fana ka maikutlo a hore gut microbiome ea rona e ka bapala karolo ea bophelo bo botle ba masapo le ho thusa ho thibela kotsi ea ho fokola ha masapo le ho robeha ha masapo. Thuto, e hatisitsoeng ho Frontiers in Endocrinology, e hlahloba tšimo ea "osteomicrobiology" le bokhoni ba eona ba ho fetola likokoana-hloko tsa mala bakeng sa bophelo bo botle ba masapo.

Bafuputsi ba Hebrew SeniorLife le Hinda le Arthur Marcus Institute for Aging Research in the US ba ile ba etsa phuputso ho banna ba hōlileng ho fumana lintlha tse feto-fetohang tse tlatsetsang bophelong bo botle ba masapo. Ba sebelisa litšoantšo tse phahameng tsa letsoho le leoto, ba fumane hore libaktheria tse itseng li na le likamano tse mpe le bophelo bo botle ba masapo ho batho ba hōlileng.

E 'ngoe ea libaktheria, Akkermansia, e 'nile ea amahanngoa le botenya, ha baktheria ea Clostridiales DTU089 e ntse e le ngata ho batho ba nang le boikoetliso bo fokolang ba' mele le ho ja liprotheine. Lithuto tse fetileng li thehile likamano lipakeng tsa ho ja liprotheine, boikoetliso ba 'mele le bophelo bo botle ba masapo.

Boithuto bo bonts'itse mekhoa e bonts'ang hore bongata bo boholo ba likokoana-hloko tse itseng bo amahanngoa le mehato e mpe ea ho teteana ha masapo le microarchitecture. Bafuputsi ba sisinya lithuto tse ling ho fuputsa likamano lipakeng tsa mefuta e itseng ea baktheria ka maleng le botšepehi ba marapo. Ba boetse ba ikemiselitse ho tseba litsela tse sebetsang tse susumetsoang ke libaktheria tsena tse ka 'nang tsa e-ba le tšusumetso bophelong ba masapo.

Le hoja e le pele ho nako ho etsa qeto ea hore na likokoana-hloko tsa baktheria ka botsona li na le liphello tse tobileng ho bophelo bo botle ba masapo, liphuputso li fana ka maikutlo a hore gut microbiome e ka ba sepheo sa ho susumetsa bophelo bo botle ba masapo nakong e tlang. Libaktheria tse ling ka maleng li ka lebisa maemong a tlase a ho ruruha, a ka amang bophelo bo botle ba masapo.

Ho utloisisa kamano pakeng tsa gut microbiome le bophelo bo botle ba masapo ho ka kenya letsoho ho nts'etsopele ea mehato ea ho thibela lefu la ho fokola ha masapo le fractures. Lipatlisiso tse ling lefapheng lena li ka fana ka leseli mabapi le mekhoa ea kalafo e ka bang teng bakeng sa ho ntlafatsa bophelo bo botle ba masapo bo ipapisitseng le ho laola gut microbiome.

mehloling

- Frontiers thutong ea Endocrinology: [Kenya lebitso la mohloli, qotsa]

– Douglas P. Kiel, Setsebi se Seholo sa Saense Setsing sa Marcus