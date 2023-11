Bopaki bo bocha bo fana ka maikutlo a hore Khoeli e Thehiloe Ka ho le letšehali Letlapa la Mantle a tebileng

By

Bo-rasaense ba tsoang Chaena le US ba entse tšibollo e makatsang e hlahisang pono e ncha mabapi le ho thehoa ha khoeli. Patlisiso ea morao tjena, e hatisitsoeng koranteng ea Nature, e fana ka maikutlo a hore lintho tse peli tse kholo tse patiloeng ka har'a seaparo se tebileng sa Lefatše e ka ba mesaletsa ea popo ea khoeli hoo e ka bang lilemo tse limilione tse likete tse 4.5 tse fetileng.

Tumellanong le khopolo e atileng, bo-rasaense ba lumela hore khoeli e ile ea hlaha ka mor'a hore polanete e boholo ba Mars e bitsoang Theia e thulane le Gaia kapa Lefatše la pele. Thulano ena e matla e ile ea sutumelletsa karolo e ka holimo ea Lefatše sebakeng, moo likotoana li ileng tsa qetella li kopana ho hlahisa khoeli.

Sehlopha sa machaba, se entsoeng ka bafuputsi ba California Institute of Technology, Arizona State University, le Shanghai Astronomical Observatory (SHAO), e fane ka bopaki bo matla ba ho tšehetsa khopolo-taba ena. Ba nahana hore ka tlase ho k'honthinente ea Afrika le Leoatle la Pacific, ho na le liphapang tse peli tse nang le litekanyo tse kholo le lebelo le tlase la ho sisinyeha ha lefatše karolong e ka tlaase ea Lefatše. Ba lumela hore liphapang tsena li ka 'na tsa tsoa ho thepa ea mantle ea Theia (eo ho thoeng ke li-TMM), tseo ka tlhaho li nang le sekhahla sa 2 ho isa ho 3.5 lekholong ho feta sa seaparo sa proto-Earth.

Ka lipapiso tsa tšusumetso e kholo, sehlopha se senotse hore karolo e 'ngoe ea seaparo sa Theia se ka kopanngoa le ho tsoela pele ka har'a seaparo se tiileng sa proto-Earth ka mor'a ketsahalo ea tlokotsi e ileng ea theha Khoeli.

Tšobotsi e 'ngoe e hlollang ea masala a Theia, a tšoanang le a moon rock, ke tšepe e phahameng, e etsang hore a be le sebōpeho se teteaneng ha a bapisoa le tikoloho ea 'ona. Ka mor'a tšusumetso, lithunthung tsena tse teteaneng, tse bolelele ba lik'hilomithara tse mashome, ho ka etsahala hore li ile tsa teba 'me tsa bokellana ka har'a liqubu tsa lik'hemik'hale tsa thermochemical tse bohareng ba Lefatše, 'me li ntse li le teng le kajeno. Bo-rasaense ba pheha khang ea hore ts'ebetso ena e emela phello ea tlhaho ea tšusumetso e kholo e ileng ea hlahisa Khoeli.

Liphello tsa tšibollo ena li fetela ka nģ'ane ho saense ea khoeli. E fa bafuputsi lense e ncha eo ka eona ba ka utloisisang sebōpeho sa ka hare sa Lefatše, ho iphetola ha lona ha nako e telele, esita le ho thehoa ha tsamaiso ea letsatsi le ka hare. Ho feta moo, sengoli-'moho le Deng Hongping oa SHAO o fana ka maikutlo a hore thuto ena e ka fana ka leseli la bohlokoa mabapi le ho lula ha li-exoplanet ka ntle ho tsamaiso ea rona ea letsatsi.

LBH:

P: Khopolo e atileng mabapi le ho thehoa ha khoeli ke efe?

K: Khopolo e atileng e fana ka maikutlo a hore khoeli e ile ea hlaha ka mor'a hore polanete e boholo ba Mars e bitsoang Theia e thulane le Gaia kapa Lefatše la pele.

P: Ke bopaki bofe bo tšehetsang khopolo-taba ea mesaletsa ea khoeli e ka har'a kobo e tebileng ea Lefatše?

K: Ho ba teng ha liphapang tse peli tsa boholo ba k'honthinente tse nang le lebelo le tlase la ho sisinyeha ha lefatše karolong e ka tlaase-tlaase, ka tlas'a kontinente ea Afrika le Leoatle la Pacific, ka ho latellana, ho bonoa e le bopaki bo ka khonehang ba thepa ea seaparo sa Theia e kopantsoeng le seaparo sa Lefatše ka mor'a hore khoeli e thehoe.

P: Mesaletsa ea Theia e ne e ka phela joang ho fihlela kajeno?

K: Ka mor'a tšusumetso e khōlōhali, mahlaku a teteaneng a Theia a ile a teba 'me a bokellana ka har'a liqubu tsa thermochemical bohareng ba Lefatše, moo e ka 'nang eaba a ntse a le teng le kajeno.