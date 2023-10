Lintlha tse Ncha mabapi le netefatso ea MERRA-2 Aerosol Optical Thickness Dataset naheng ea China.

By

Bo-rasaense ba Aerospace Information Research Institute (AIR) ea Chinese Academy of Sciences ba sa tsoa phatlalatsa phuputso Atmosphere, e fanang ka leseli mabapi le ho netefatsoa ha dataset ea MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) Chaena. Lethathamo lena la boitsebiso, le tsejoang e le Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications version 2, le bohlokoa bakeng sa lithuto tsa boemo ba leholimo, mohlala oa atmosfere, tlhahlobo ea boleng ba moea, le lipatlisiso tsa tikoloho.

E 'ngoe ea liqholotso tse tobaneng le netefatso ea datha tsa MERRA-2 AOT naheng ea China ke kabo e sa leka-lekaneng le e fokolang ea Aerosol Robotic Network (AERONET) sebakeng seo. Ho hlōla sena, bo-rasaense ba thehile National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network (SIAVNET). Marang-rang ana a ikemiselitse ho ntlafatsa ts'ebetso ea netefatso le ho fana ka lintlha tse nepahetseng haholoanyane mabapi le ts'ebetso ea datha.

Liphetho tsa netefatso tse tsoang ho SIAVNET li senotse liphuputso tse khahlisang mabapi le ho nepahala ha dataset ea MERRA-2 AOT tlasa maemo a fapaneng. Dataset e bontša ho nepahala ho phahameng ha AOT e ka tlaase ho 1.0, e nang le moepa oa 0.712 le boleng ba R-squared ea 0.584. Leha ho le joalo, peresente ea lipara tsa data tse kopanang le tlhokahalo e tlase ea Global Climate Observing System (GCOS) e ka tlase ho 60%, e leng se bontšang tlhoko ea lintlafatso tse ling.

Ho feta moo, boithuto bo totobatsa hore boleng ba ketsiso ea MERRA-2's AOT bo fapana ho latela bophahamo le nako ea selemo naheng ea China. Boleng ba ketsiso bo tlase maemong a holimo ha bo bapisoa le maholimo a tlase. Ho feta moo, boleng ba ketsiso bo itšetlehile ka nako ea selemo, ka ts'ebetso e tlase haholo e bonoang nakong ea selemo. Leha ho le joalo, boleng bo ntlafala butle-butle linakong tse latelang tsa selemo, ka boleng bo phahameng ka ho fetisisa bo bonoang mariha. Ho ba teng ha lerōle aerosol nakong ea selemo ho ka kenya letsoho ho boleng bo tlase ba ketsiso.

Boiteko ba netefatso bo tsamaisitsoeng ke SIAVNET bo bohlokoa bakeng sa ho netefatsa ts'epahalo ea dataset ea MERRA-2 AOT naheng ea China. Liphuputso tsena li thusa bo-ramahlale ho utloisisa betere mefokolo ea dataset, haholo-holo libakeng tse nang le phallo e fapaneng ea aerosol le bophahamo, hammoho le phapang ea linako tsa selemo. Lithuto tse nepahetseng tsa boemo ba leholimo, mohlala oa sepakapaka, tlhahlobo ea boleng ba moea, le lipatlisiso tsa tikoloho li ka fihlelleha ka kutloisiso e ntlafalitsoeng ea ts'ebetso ea datha sebakeng seo.

LBH:

P: Lethathamo la lintlha tsa MERRA-2 Aerosol Optical Thickness (AOT) ke eng?

K: Lenane la boitsebiso la MERRA-2 AOT ke mohloli oa bohlokoa lithutong tsa boemo ba leholimo, mohlala oa atmosfere, tlhahlobo ea boleng ba moea, le lipatlisiso tsa tikoloho. E kopanya tlhahisoleseding e tsoang ho lisebelisoa tse ngata tsa sathelaete le mefuta ea linomoro, e fana ka lintlha tsa bohlokoa bakeng sa bo-rasaense.

P: SIAVNET ke eng?

A: SIAVNET e emetse National Civil Space Infrastructure Satellite Aerosol Product Validation Network. Ke boikitlaetso bo thehilweng ho matlafatsa netefatso ya datha tsa MERRA-2 AOT naheng ya China ka ho sebetsana le phephetso ya kabo e sa lekanngweng le e fokolang ya marangrang a ho lekola aerosol sebakeng seo.

P: Liphetho tsa boithuto ke life?

A: Phuputso e senola hore ho nepahala ha dataset ea MERRA-2 AOT ho itšetlehile ka ho kenya aerosol sepakapakeng. E boetse e totobatsa liphapang tsa ts'ebetso ea datha tse ipapisitseng le bophahamo le sehla, ka boleng bo tlase ba ketsiso bo bonoang libakeng tse phahameng le sehleng sa selemo.

P: Ke hobane'ng ha liphuputso tsee e le tsa bohlokoa?

K: Liphuputso tsena li fana ka lintlha tsa bohlokoa ka mefokolo ea dataset ea MERRA-2 AOT naheng ea China. Ka ho utloisisa tšebetso ea datha tlas'a maemo a fapaneng, bo-ramahlale ba ka netefatsa lithuto tsa boemo ba leholimo tse nepahetseng haholoanyane, mohlala oa atmosfere, tlhahlobo ea boleng ba moea, le lipatlisiso tsa tikoloho tikolohong eo.