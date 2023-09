Paka Mabone a Botle a Leboa Ireland le Ireland Leboea

By

Mabone a ka leboea, e 'ngoe ea lipontšo tsa tlhaho tse hlollang ka ho fetisisa lefatšeng, a ka bonoa libakeng tse fapaneng ho pholletsa le Ireland le Northern Ireland. Le hoja ho se na tiisetso ea ho bona pontšo ena e babatsehang ea khanya, nako e tlang ea equinox ka la 23 September e ka fana ka monyetla o molemonyana, ho latela David Moore, mohlophisi oa makasine oa Astronomy Ireland. Maemo a matla a khoheli a Lefatše le ho sekama ha polanete nakong ena a eketsa monyetla oa ho bona aurora.

Lebōpo la mahaeng le ka leboea la Ireland Leboea le nkoa e le le leng la libaka tse ntle ka ho fetisisa tsa ho shebella mabone, kaha ha ho na mabone a toropo hole 'me pono e shebane le leoatle la Atlantic. Mayo, eo hape e nang le pono ea leoatle, ke sebaka se seng se setle sa ho bona mabone a leboea. Leha ho le joalo, maholimo a hlakileng a bohlokoa bakeng sa ho boha u le sebakeng leha e le sefe naheng.

Tiragalo ya aurora e simologa ka go tuka ga letsatsi mo letsatsing, go ntshetsa ditone di le dibilione tsa marang kwa lefaufaung. Likaroloana tsena tsa athomo li fihla sepakapakeng sa Lefatše ka mor'a matsatsi a ka bang peli 'me li huleloa ho ea leboea le Boroa ke matla a khoheli a Lefatše. Ha li thulana le liathomo le limolek’hule sepakapakeng, li hlahisa mebala e khanyang e khethollang mabone a ka leboea.

Matla a mabone a itšetlehile ka mosebetsi oa likaroloana, tse nang le sebopeho se tloaelehileng sa oval se pota-potileng North Pole. Maemong a sa tloaelehang, ha ho e-ba le ho phatloha ho hoholo ha letsatsi, selikalikoe sea atoloha 'me se ka fihla hōle ka boroa ho Ireland. Ho eketsa menyetla ea ho shebella aurora, ke habohlokoa ho ba hōle le mabone a entsoeng ke batho. Ho lula teropong kapa teropong ho ka fana ka leseli la lipontšo tse kholo, athe libaka tse lefifi tsa mahaeng li fana ka pono e ntle.

Astronomy Ireland e tsamaisa tšebeletso ea tlhokomeliso ea aurora, e fana ka lintlha tsa letsatsi le letsatsi ka maemo a leholimo le monyetla oa ho bona mabone a leboea. Ke habohlokoa ho hlokomela hore aurora e ka bonoa ka nako leha e le efe bosiu, ka nako e telele ho tloha lihora tse 'maloa ho ea bosiu bohle.

Le hoja maemo a leholimo a Ireland a atisa ho baka mathata, lilemo tse ’maloa tse latelang li tšepisa ho bona mabone a ka leboea, kaha mosebetsi oa letsatsi o tla fihla sehlohlolong ka 2025. Kahoo, lula u lebetse sepakapaka ’me u tšepe hore ho tla ba le masiu a hlakileng e le hore u bone tšabo ena e hlollang— ketsahalo ya tlhaho e susumetsang.

