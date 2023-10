Lerōle le Qhibilihang la Khoeli: Tharollo e ka Etsahalang bakeng sa Mesebetsi ea Sebaka sa Bokamoso

By

Ke khale bo-rasaense le mekhatlo ea sepakapaka e tobane le mathata a bakoang ke lerōle la khoeli. Thepa ena e ntle, e chefo e beha lisutu tsa sepaka-paka, mechine le lisebelisoa tsa saense kotsing. E boetse e sitisa motsamao sebakeng sa khoeli. Leha ho le joalo, bafuputsi ba sa tsoa etsa tlhahiso ea tharollo e ka bang teng - ho qhibiliha lerōle la khoeli ho etsa litsela tse tiileng le libaka tse thellang.

Moporof Jens Günster le badirimmogo le ene kwa Federal Institute of Materials Research and Testing (BAM) kwa Berlin ba ne ba dira diteko ka go dirisa selo se se itsegeng e le EAC-1A, e leng sedirisiwa se se tlhakantsweng sentle se se tlhamilweng ke European Space Agency e le mo boemong jwa mmu wa ngwedi. Ba ile ba sebelisa lebone le matla la laser ho futhumatsa lerōle hoo e ka bang likhato tse 1,600 XNUMX tsa Celsius, ho etsa hore le qhibilihe. Ka ho etsa lerōle le qhibilihisitsoeng ka hloko le ho le kopanya ka hloko, ba ile ba khona ho etsa libōpeho tse khutlo-tharo tse kobehileng tse ka sebetsang e le libaka tse tiileng ho pholletsa le libaka tse kholo tsa mobu oa khoeli.

Le hoja ts'ebetso e nka nako, 'me karolo e' ngoe le e 'ngoe e nyenyane ea geometri e nka hoo e ka bang hora ho hlahisa, e fana ka tharollo e ka bang teng bakeng sa ho theha litsela le liphahlo tsa ho lulisa khoeling. Ka ho sebelisa matla a Letsatsi, lense e ka bang lisekoere-mithara tse 2.37 e ka sebetsa e le sekontiri sa khanya ea letsatsi ho fapana le leseare. Lense ena, haholo-holo e entsoeng ka foil ea polymer e phuthoang hore e tsamaee habonolo, e tla hloka ho tlisoa ho tsoa Lefatšeng. Leha ho le joalo, taba ea ho bokella lerōle e ntse e tšoenya, e ka 'nang ea sitisa tšebetso ea lense. Bangoli ba fana ka maikutlo a hore lense e sisinyehang e ka thusa ho fokotsa bothata bona.

Patlisiso ena e fana ka mokhoa o ts'episang bakeng sa mesebetsi ea sebaka sa kamoso le ho theha setsi sa ka ntle sa khoeli. Ka ho sebelisa lerōle le teng la khoeli, litšenyehelo tse phahameng tsa ho tsamaisa thepa ea mohaho li ka qojoa. Liphuputso tsa phuputso ena li hatisitsoe koranteng ea Scientific Reports.

