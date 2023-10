Tšilafalo e Phahameng ea Leholimo: Melallo ea Litšila tsa Sepakapaka e Fumantsoeng Sebakeng sa Lefatše sa Stratosphere

Bo-rasaense ba neng ba hlahloba lintlha tse bokelletsoeng sefofaneng sa lipatlisiso sebakeng sa stratosphere ba fumane ntho e makatsang - likotoana tse nyenyane tsa tšepe le lintho tse sa tloaelehang tse tsoang sefofaneng se lahliloeng. Lipatlisiso, tse entsoeng ke National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA), hammoho le Univesithi ea Purdue le Univesithi ea Leeds, li fumane aluminium le lisebelisoa tse ling tse kentsoeng hoo e ka bang 10% ea likaroloana tsa stratosphere. Har'a lintho tse neng li sa lebelloa ka ho fetisisa e ne e le niobium le hafnium, e leng lintho tse sa tloaelehang tse sa fumaneheng sebakeng sena sa sepakapaka. Sephiri sa tšimoloho ea bona se ile sa rarolloa ha likaroloana li ne li saloa morao ho lisathelaete le li-rocket booster, tse li sebelisang ka li-alloys tse thibelang mocheso, tse sebetsang hantle.

Patlisiso e sebelisitse sesebelisoa se ikhethileng se bitsoang PALMS (Particle Analysis by Laser Spectrometry) se kentsoeng sefofaneng sa lipatlisiso ho bokella le ho sekaseka likaroloana tsa moea ka bomong. Thuto, e hatisitsoeng ho Proceedings of the National Academy of Sciences, e reretsoe ho ithuta likaroloana tsa aerosol sebakeng sa stratosphere. Sebaka sa stratosphere, e leng karolo ea bobeli ea sepakapaka sa Lefatše, ke lehae la lera la ozone, le sireletsang polanete ena maboneng a kotsi a ultraviolet.

Le hoja palo ea tšilafalo e tsoang sebakeng sa litšila e ka 'na ea bonahala e le nyenyane, ka li-satellite tse fetang 5,000 tse qalileng lilemong tse hlano tse fetileng le tebello ea hore boholo ba tsona li qetella li kene sepakapakeng, ho na le tlhokahalo ea ho utloisisa hore na sena se tla ama li-aerosols tsa stratospheric joang. OrbitingNow, e leng mokhatlo o latellang lintho tse sebakeng se ka ntle, hona joale o beha leihlo lintho tse ka bang 8,000 XNUMX tse leng sebakeng se tlaase sa Earth orbit tse tla qetella li chele sepakapakeng.

Patlisiso ena e totobatsa tšusumetso e sa bonahaleng ea patlisiso ea sepakapaka tikolohong ea Lefatše le bohlokoa ba ho lahla maloanlahla a sebaka ka boikarabelo. Ho utloisisa hore na litšila tsa sepakapaka li ama sepakapaka sa rōna joang ke habohlokoa bakeng sa tšireletso ea polanete ea rōna le tsoelo-pele e tsitsitseng ea theknoloji ea sepakapaka.

