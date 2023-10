Ring of Fire: Ho Eclipse ha Letsatsi la Annular Albuquerque, New Mexico

Ho fifala ha letsatsi ho annular, ho tsejoang hape e le "lesale la mollo," ke ketsahalo e makatsang ea leholimo e etsahalang ha Lefatše, khoeli le letsatsi li tsamaisana hantle. Ho fapana le ho fifala ha letsatsi ka ho feletseng, moo khoeli e leng haufi haholo le Lefatše, nakong ea ha khoeli e sira letsatsi ka selemo, khoeli e haufi kapa e hōle-hōle ho tloha Lefatšeng. Sena se fella ka khanya e khanyang ea letsatsi e pota-potileng khoeli e lefifi.

Ka la 14 October, ho fifala ha letsatsi ho sa tloaelehang ka selemo ho tla bonahala karolong e khōlō ea ka bophirimela ho United States, ho tloha Oregon ho ea Texas. Nakong ea ho shebella tlhōrō, karolo e fetang 90% ea letsatsi e tla fifala ke khoeli. E le hore motho a bone ha mollo o ntse o tuka, o tlameha ho ema ka har'a tsela e bophara ba lik'hilomithara tse 116 ea ho fifala ha khoeli.

Albuquerque, New Mexico, ke sebaka se loketseng hore ba bangata ba bone ketsahalo ena ea leholimo. Phira ea khoeli e tla qala Albuquerque ka 9:13 am MST 'me e fihle nako ea selemo ka 10:36 hoseng Ka mor'a moo, khoeli e tla tloha e tloha letsatsing butle-butle, 'me leholimo le tla qala ho khanya.

Ho ntlafatsa boiphihlelo ba ho shebella, Univesithi ea New Mexico e tšoara mokete oa Enchanted Eclipse 2023 Johnson Field. Ketsahalo ena e tla qala ka 8:30 hoseng ’me e fane ka likhalase tsa letsatsi, limmapa le libonela-hōle bakeng sa ho bona ha khoeli e sira letsatsi ka tsela e sireletsehileng. Ho bohlokoa ho ela hloko hore ba rerang ho nka foto ea ho fifala ha khoeli ba tla hloka sefe ea letsatsi bakeng sa lik'hamera tsa bona ho sireletsa mahlo le lisebelisoa tsa bona.

Mokete oa Enchanted Eclipse 2023 o tla fela ka 12:09 pm, e leng se tla lumella barupeluoa ho natefeloa ke ketsahalo ena e makatsang.

Bakeng sa tlhaiso-leseling e batsi mabapi le ho fifala ha letsatsi ka selemo le mokete oa Enchanted Eclipse 2023 Albuquerque, ka kopo etela www.eclipse.unm.edu.

Litlhaloso:

– Annular Solar Eclipse: Ho fifala ha khoeli ha khoeli e le haufi kapa e le hole-hole ho tloha Lefatšeng, ho bakang khanya e khanyang ea letsatsi e pota-potileng khoeli e lefifi.

- Ho fifala ha Solar Kakaretso: Ho fifala ha khoeli ha khoeli e le haufi haholo le Lefatše, ho thibela letsatsi ka ho feletseng le ho baka lefifi la nakoana.

Mohloli: Setšoantšo sa Dave Gibson le www.eclipse.unm.edu