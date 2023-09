SpaceX e tla tsebisa Falcon 9 Rocket e nang le li-Satellite tsa Starlink

SpaceX e rera ho hlahisa rokete ea Falcon 9 ho tloha Vandenberg Space Force Base ka Mantaha, September 11th, ka 11:57 pm Rocket e tla be e nkile li-satellite tsa 21 Starlink, tseo e leng karolo ea tšebeletso ea marang-rang ea marang-rang ea marang-rang ea SpaceX ea lebelo le phahameng.

Haeba tlhahiso ea pele e liehile, SpaceX e na le menyetla ea ho qala ka Labobeli le Laboraro. Khamphani e ikemiselitse ho theola boemo ba pele ba rokete ho Of Course I still Love You droneship Leoatleng la Pacific, e tla ba sefofane sa bo11 bakeng sa matlafatso ena.

Phatlalatso ea marang-rang ea phatlalatso e tla fumaneha ho boemo ba SpaceX ho X (eo pele e neng e le Twitter) hoo e ka bang metsotso e mehlano pele e phahama.

Starlink ke morero o moholo oa SpaceX oa ho theha sehlopha sa linaleli sa marang-rang sa lefatše ka bophara. Lisathelaete tsena tse nyane, tse boima ba lik'hilograma tse 260 e 'ngoe le e 'ngoe, li tla kenngoa ka har'a orbit ea Earth-Earth ho fana ka khokahanyo ea inthanete e lebelo le tlase lefatšeng ka bophara. Ka ho romelloa ha li-satellite tse ling tse 21, SpaceX e tla holisa sehlopha sa eona sa Starlink ho ntlafatsa ts'ebeletso ea eona e ntseng e hola ea marang-rang.

Theknoloji ea rokete e ka sebelisoang hape ea SpaceX ea Falcon 9 e lumella ho qalisoa ha sebaka ka theko e tlase ka ho hlaphoheloa le ho sebelisa mohato oa pele oa rokete hape. Khampani e fihletse mehato ea bohlokoa ea ho lula le ho fofa ha li-booster, ho bonts'a monyetla oa ho fokotsa litšenyehelo tsa ho qala le ho fihlella ho eketsehileng sebakeng.

Mehloli: SpaceX