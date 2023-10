SpaceX Falcon 9 Rocket e tla hlahisa li-Satellite tse 21 tsa Starlink ho Orbit

By

SpaceX e itokisetsa ho qala rokete e 'ngoe, lekhetlong lena ho kenya li-satellite tsa 21 Starlink marang-rang ho orbit. Rokete ea Falcon 9 e ikemiselitse ho tloha Vandenberg Space Force Base ea California ka Moqebelo ka 3:47 am EDT. Haeba ho na le tieho, menyetla ea bekapo e teng lipakeng tsa 4:23 am EDT le 6:00 am EDT.

Phatlalatso e tla phatlalatsoa akhaonteng ea SpaceX ho X (eo pele e neng e tsejoa e le Twitter) ho qala metsotso e mehlano pele e phahama. Haeba tsohle li tsamaea ho ea ka moralo, mokhahlelo oa pele oa Falcon 9 o tla khutlela Lefatšeng ebe o lula ka sekepeng sa drone "Ehlile ke ntse ke U Rata" hoo e ka bang metsotso e 8.5 kamora ho qala. Sena se tla tšoaea leeto la bo16 la sefofane bakeng sa mokhahlelo ona oa pele oa rokete, sefofane se le seng feela se haellang ho rekote ea tšebeliso hape ea k'hamphani.

Kamora metsotso e ka bang 62.5, lisathelaete tse 21 tsa Starlink li tla tloha sethaleng se holimo sa Falcon 9. Phatlalatso ena e tla ba thomo ea 75th orbital ea SpaceX ka 2023, ha k'hamphani e ntse e loanela ho fihlela sepheo sa eona sa lifofane tse 100 mafelong a selemo, le lifofane tse 144 ka 2024.

Morero oa Starlink oa SpaceX esale e le sepheo sa mantlha selemong sena, 'me hoo e ka bang 60% ea lifofane tsa bona li ikemiselitse ho holisa megaconstellation ea inthanete. Hajoale, ho na le li-satellite tse ka bang 4,900 tse sebetsang ho Starlink, 'me palo ena e tla tsoela pele ho eketseha lilemong tse tlang.

Mohloli: SpaceX Mission Tlhaloso