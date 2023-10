SpaceX e phatlalatsa Phatlalatso ea Hoseng-Hoseng ha Falcon 9 Rocket

SpaceX e phatlalalitse phatlalatso e tlang ho tsoa Vandenberg Space Force Base. Khampani e shebile 12:47 am ka Oct. 21 bakeng sa ho hlahisa rokete ea Falcon 9 ho tloha SLC-4E. Sepheo sa tlhahiso ena ke ho kenya lisathelaete tse 21 tsa Starlink ho ea ho low-Earth orbit.

Boemong boo ho qalisoa ho sa khoneng ho tsoela pele joalo ka ha ho reriloe, SpaceX e khethile menyetla e meraro ea bekapo lipakeng tsa 1:23 am le 3 am bakeng sa ho hlophisa bocha. Ho feta moo, ho na le menyetla e meng e tšeletseng ea bekapo e fumanehang ho qala ka 11:26 mantsiboea Moqebelo ho fihlela 2:50 hoseng ka Sontaha.

Bakeng sa ba nang le thahasello, phatlalatso ea marang-rang e tsoang ho SpaceX e tla fumaneha hoo e ka bang metsotso e mehlano pele e qala. Sena se tla fa bashebelli lintlafatso tsa nako ea nnete le ho ba lumella ho bona thomo ha e ntse e tsoela pele.

Ke habohlokoa ho hlokomela hore booster e tla tšehetsa thomo ena e sebelisitsoe ka makhetlo a 15 ha ho qalisoa pele. Kamora karohano ea sethala, mohato oa pele oa rokete o lebelletsoe ho lula ho Of Course I still Love You Droneship Leoatleng la Pacific. Tšebeliso ena e ncha ke mohato oa bohlokoa boitekong ba SpaceX ba ho fokotsa litšenyehelo tsa ho hlahloba sebaka le ho etsa hore e tšoarelle.

Mabapi le tšusumetso ea lehae, ha ho na li-sonic booms tse lebelletsoeng ho utluoa nakong ea phatlalatso ena. Tsena ke litaba tse monate ho baahi ba haufi, kaha li-sonic booms li ka ferekanya le ho makatsa.

Ka kakaretso, tlhahiso ena ea hoseng ke SpaceX e emela mohato o mong hape morerong o tsoelang pele oa k'hamphani oa ho nts'etsapele le ho holisa marang-rang a marang-rang a sathelaete lefatšeng ka bophara.

Litlhaloso:

- Rocket ea Falcon 9: Koloi ea mekhahlelo e 'meli ea orbital e ntlafalitsoeng ke SpaceX. E etselitsoe lipalangoang tse tšepahalang le tse bolokehileng tsa lisathelaete le meroalo e lefang sebaka.

- Li-satellite tsa Starlink: Sehlopha sa linaleli sa lisathelaete tse nyane tse rometsoeng ke SpaceX ka sepheo sa ho fana ka tšireletso ea lefatše ka bophara.

- Ehlile ke ntse ke U Rata Sekepe sa Drone: Sekepe se ikemetseng se sebelisoang ke SpaceX bakeng sa ho lula le ho khutlisa lirokete tse matlafatsang leoatleng.

Mohloli: SpaceX (ha ho URL e fanoeng)