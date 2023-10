Re hlahisa Starlink Direct to Cell: Satellite-Delivered Cell Phone Service

Starlink, k'hamphani ea marang-rang ea sathelaete e phatlalalitsoeng ke SpaceX, e senotse merero ea eona ea ts'ebeletso ea mohala e fanoang ka satellite e bitsoang "Starlink Direct to Cell." Tshebeletso ena e ntjha e ikemiseditse ho fana ka kgaso hohle ho sebediswa ditora tsa mehala ya selefouno sebakeng, ho thusa basebedisi ho fihlella ditshebeletso tsa lentswe, mongolo le datha ka di-smartphone tsa bona. Lenane la nako le hlahisitsoeng ke Starlink le bonts'a hore ts'ebeletso ea mongolo e tla ba teng ka 2024, e lateloe ke tšebeletso ea lentsoe le data ka 2025, le tšebeletso ea IoT (Inthaneteng ea Lintho) ka 2025.

Ho fapana le mekhoa ea khokahanyo ea mohala oa satellite e hlokang lisebelisoa tse khethehileng, Starlink Direct to Cell e tla sebelisa li-modem tsa LTE ho lisathelaete tsa eona ho fetisetsa marang-rang ka kotloloho ho li-smartphones. Sena se bontša tsoelo-pele e kholo holim'a marang-rang a hona joale, kaha li-satellite tsa Starlink li sebetsa sebakeng se ka tlase ho lik'hilomithara tse 550, ha li bapisoa le marang-rang a mang a kang Apple's Globalstar network ho 1,400 km le Iridium network ho 781 km. Ho feta moo, nts'etsopele ea SpaceX ea rokete e kholo ka ho fetisisa lefatšeng, Starship, e lumella ho hlahisoa ha lisathelaete tse kholoanyane tse nang le li-antenna tse matla haholoanyane, e leng ho nolofalletsang li-smartphone ho hokela lisathelaete tse haufi le tse kholoanyane.

SpaceX e re hang ha ts'ebeletso e se e sebetsa, e tla hokahana ka mokhoa o ts'oanang le li-smartphones tse teng tsa LTE ntle le tlhoko ea lisebelisoa, firmware kapa lisebelisoa tse khethehileng. Basebelisi ba tla khona ho fihlella lits'ebeletso tsa mongolo, lentsoe, le data ha feela ba na le pono e hlakileng ea leholimo. Starlink e tla etsa liphetoho tsa hardware ho lisathelaete tsa eona ho li hlomella ka theknoloji e hlokahalang ea LTE.

Leha nako e reriloeng ea ho phatlalatsoa e ntse e ka fetoha, Starlink e rera ho sebelisa lisathelaete tse nang le bokhoni ba Direct to Cell qalong e sebelisa rokete ea Falcon 9, 'me hamorao ka matla a maholo a rokete ea Starship. Ho kenya letsoho ha Starship ho tla thusa ho tsamaisoa ha lisathelaete tse boholo bo felletseng, kaha mefuta ea hajoale ea "V2 Mini" e ntse e sebelisoa ka lebaka la tieho ea Starship. Starlink e sebelisane 'moho le lik'hamphani tse fapaneng tsa mehala ea mehala, ho kenyeletsoa T-Mobile, Rodgers, KDDI, Optus, One NZ, le Letsoai, 'me ho ntse ho batloa litšebelisano tse ling.

Ka bokhutšoanyane, Starlink Direct to Cell e ikemiselitse ho fetola khokahanyo ea mohala oa sathelaete ka ho fana ka ts'ebetso e fumanehang hohle ka limodemo tsa LTE ho lisathelaete tsa eona. Ka tsoelo-pele ea theknoloji ea sathelaete le ts'ebeliso ea lisathelaete tse kholoanyane, ts'ebeletso ena e tla thusa batho ho fihlella lits'ebeletso tsa mongolo, lentsoe, le data ho li-smartphones tse tloaelehileng. Le hoja litebello tse khethehileng tsa lebelo li sa phetoa, likopo tsa pele li khothalelitse lebelo la 2-4Mbps. Lenane la nako la morero oa SpaceX le tlameha ho nkuoa ka hloko, empa k'hamphani e sebetsa ka mafolofolo ho qala ts'ebeletso ena lilemong tse tlang.

