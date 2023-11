ESA le SpaceX Li sebelisana 'moho ho Matlafatsa Tsamaiso ea Tsamaiso ea Satellite ea Europe

By

European Space Agency (ESA) e kene tšebelisanong e matla le SpaceX, k'hamphani ea lifofane e thehiloeng ke Elon Musk. Tšebelisano ena e ikemiselitse ho hlahisa lisathelaete tse 'nè tsa ho tsamaea le tsa puisano ho pota-pota e le karolo ea tsamaiso ea satellite ea lefatše ea Galileo. Ena ke tsoelo-pele ea bohlokoa bakeng sa Europe, kaha e bontša lekhetlo la pele European Union e sebetsa le SpaceX ka sathelaete e nang le lintlha tse ikhethileng.

Sistimi ea Galileo ke karabo ea Europe ho GPS ea Amerika, GLONASS ea Russia, le litsamaiso tsa BeiDou tsa China. Ka ho hlahisa li-satellite tsena, Europe e ikemiselitse ho ntlafatsa phihlello ea eona e ikemetseng ea lits'ebeletso tsa bohlokoa mabapi le boemo ba satellite le ho tsamaea. Ho phetheloa ka katleho ha lithupelo tsena tsa lisathelaete ho tla ntlafatsa ho nepahala le ho akaretsa ka kakaretso tsamaiso ea Europe ea ho tsamaea ka sathelaete, ho fana ka botšepehi bo eketsehileng le tšireletso ho basebelisi ho pholletsa le kontinente.

E 'ngoe ea mabaka a ka sehloohong a susumetsang tšebelisano-'moho ena ke ho itšetleha ha Europe hona joale ho bafani ba lisebelisoa tsa kantle ho naha. Ka mor'a ho tlosoa ha Ariane 5 le litšitiso le mohlahlami oa eona, Ariane 6, Europe e kotsing 'me e itšetlehile ka litšebeletso tsa ka ntle bakeng sa ho tsamaisoa ha satellite. Ho theoa ha rokete ea Vega C ea Italy ho mpefalitse boemo bona le ho feta. Europe e tlameha ho potlakisa nts'etsopele le ho qalisoa ha Ariane 6 le Vega C ho fumana monyetla oa ho fumana sebaka se ikemetseng. Khabareng, ho sebetsa le SpaceX ho bonoa e le mohato o hlokahalang ho sebetsana le litlhoko tsa hang-hang tsa indasteri ea sebaka sa Europe.

Tšebelisano lipakeng tsa ESA le SpaceX e bonts'a ho ikamahanya le maemo le boitlamo ba ESA ba ho lula e le tlholisano indastering e ntseng e fetoha ka potlako. Le ha tokisetso ena e tsepamisitse maikutlo ho phatlalatsoeng ha satellite ea Galileo, ESA e lula e bulehile litšebelisanong tsa nako e tlang le SpaceX mererong e meng. Sena se totobatsa boikemisetso ba setsi ba ho lekola menyetla e mecha le ho phahamisa boiphihlelo ba lik'hamphani tse ikemetseng joalo ka SpaceX.

Ha Europe e ntse e leka ho ntlafatsa bokhoni ba eona 'marakeng oa lifofane, rokete e tlang ea Ariane 6 e lebelletsoe ho bapala karolo ea bohlokoa. Ho lieha ho hlahisoa ha eona ho bakiloe ke mathata a tekheniki, maemo a mabe a leholimo le seoa sa lefats'e. Leha ho le joalo, hang ha e se e sebetsa, Ariane 6 e tla kenela 'maraka oa tlholisano oa li-launcher tse boima. Mohato ona o tla matlafatsa boemo ba Europe le ho e nolofalletsa ho qala meroalo e boima ea ho lefa.

Ntle le libapali tse hloahloa tse kang SpaceX le United Launch Alliance, lik'hamphani tse ntseng li hlaha joalo ka Spain's PLD Space le Jeremane's Rocket Factory Augsburg li ntse li ntlafatsa theknoloji ea tsona bakeng sa ho qala li-satellite tse nyane. Likhamphani tsena li ka kenya letsoho haholo indastering ea sebaka sa khoebo ka ho fana ka likhetho tse theko e tlaase le tse tšepahalang bakeng sa mekhatlo e batlang phihlello ea sebaka.

Tumello ea ho qetela ea tumellano ea ESA-SpaceX e itšetlehile ka Khomishene ea Europe le linaha tseo e leng litho tsa EU. Ha e se e amohetsoe, tšebelisano-'moho ena e tla tšoaea ketsahalo ea bohlokoahali lekaleng la lipatlisiso tsa sebaka. E lebelletsoe ho tsamaisa tsoelo-pele, lipatlisiso, boqapi le kholo ea moruo ka har'a European Union, e tiisang boitlamo ba Europe ba ho hlahloba sebaka le theknoloji.

Lipotso Tse Atisang ho Botsoa (FAQ)

P: Sepheo sa ESA le SpaceX Partnership ke sefe?

K: Tšebelisano-'moho e ikemiselitse ho hlahisa lisathelaete tse 'nè tsa Galileo tsa ho tsamaea le tsa puisano ho pota-pota, ho matlafatsa ts'ebeletso e ikemetseng ea maemo a Europe le ho fana ka ts'epo e eketsehileng le ts'ireletso bakeng sa basebelisi ho pholletsa le kontinente.

P: Tšebelisano ee e bolela eng bakeng sa Europe?

K: Tšebelisano ena e bontša kamano e matlafatsang pakeng tsa ESA le SpaceX, hammoho le boitlamo ba Europe ba ho fumana monyetla oa ho fumana sebaka se ikemetseng le ho boloka moeli oa tlhōlisano indastering ea sebaka.

P: Ke tse kae tse reriloeng tumellanong ee?

K: Ho na le lisebelisoa tse peli tse reriloeng selemong se tlang, e 'ngoe le e 'ngoe e na le li-satellite tsa Galileo tse ikarabellang bakeng sa puisano e patiloeng bakeng sa mebuso ea Europe le sistimi ea sathelaete ea bloc.

P: Na ESA e tla tsoelapele ho sebetsa le SpaceX ho Galileo satellite e hlahisoang nakong e tlang?

A: ESA e senotse hore ha ba rera ho sebelisa SpaceX bakeng sa lisebelisoa tsa satellite tsa Galileo ka nģ'ane ho tumellano ena, empa ba lule ba bulehile litšebelisanong tsa nako e tlang mererong e meng.