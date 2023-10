Ho Lahla Satellite: Matšoenyeho a Hola a Tikoloho Sebakeng

By

Lisathalaete tse fihletseng qetellong ea bophelo ba tsona ba tšebetso li hlahisa tsietsi ho mekhatlo ea sepaka-pakeng. Mekhoa ea hajoale ea ho lahla lifofa-sebakeng tsena e li siea li ntse li potoloha, li li nyollela mebileng ea mabitla hole le lisathelaete tse sebetsang, kapa li li lebisa morao ho Lefatše bakeng sa ho khutlela sepakapaka. Leha ho le joalo, phuputso ea morao-rao e entsoeng ke bafuputsi ba Univesithi ea Purdue le NOAA e bontšitse hore ho khutlela sepakapaka ha ho na liphello.

Ka tloaelo, ho khutlela sepakapaka ho 'nile ha nkoa e le mokhoa o ka tšeptjoang oa ho lahla lisathelaete sebakeng se tlaase sa Earth orbit (LEO). Kaha LEO e ntse e eketseha ka lisathelaete lilemong tsa morao tjena, mokhoa ona oa ho lahla o se o tumme le ho feta. Leha ho le joalo, phuputso e hatisitsoeng ho Proceedings of the National Academy of Sciences e senola hore ho khutlela sepakapakeng ho etsa hore sebaka se ka holimo sa sepakapaka sa Lefatše se silafatsoe ke mesaletsa e mouoane ea sefofa-sebakeng.

Sehlopha sa bafuputsi se hlokometse phetoho sebopehong sa maru a ion a siiloeng ke li-meteorite tse kenang sepakapakeng. Ba ile ba fumana hore ho fetoha ha likhahla tsa menoana ea lik’hemik’hale tsena ho ka etsahala ka lebaka la palo e ntseng e eketseha ea lifofa-sebakeng tse khutlelang sepakapakeng. Ho netefatsa seo ba se fumaneng, bafuputsi ba ile ba hokela lisebelisoa lifofaneng 'me ba etsa litekanyo tse tobileng tsa sepakapaka hoo e ka bang lik'hilomithara tse 12 ka holim'a Alaska le Amerika ea Amerika.

Liphetho tsa phuputso li bonts'itse bongata bo boholo ba litšepe sepakapakeng, ho kenyeletsoa lithium, aluminium, koporo, lead, magnesium le sodium, tse neng li lateloa haufi-ufi ka satellite reentry. Ho feta moo, bafuputsi ba boetse ba hlokometse hore 10% ea likaroloana tsa aerosol tse ikarabellang bakeng sa ho sireletsa lera la ozone le na le aluminium.

Le hoja phello e feletseng ea liphuputso tsena tikolohong le phetoho ea boemo ba leholimo e ntse e sa hlaka, bafuputsi ba lumela hore e hatisa phello e kholo ea sepakapaka sa batho lefatšeng. Ho utloisisa liphello tsa ho eketseha ha tšepe sepakapakeng ho bohlokoa ho hlahloba likotsi tse ka bang teng ho ozone le bophelo bo holim'a Lefatše. Liphuputso tse ling li tla hlokahala ho utloisisa ka botlalo litlamorao tsa mekhoa ea ho lahla lisathelaete tikolohong le ho fumana hore na maano a mang a lokela ho hlahlojoa ho fokotsa tšilafalo ea sepakapaka sa Lefatše.

mehloling

– Sehlooho: Mekhoa ea ho Lahla Satellite le Kameho ea Tsona Sebakeng sa Lefatše

- Mohloli: Ts'ebetso ea National Academy of Sciences

– Tlhaloso: Low Earth Orbit (LEO) ke sebaka sa sebaka se ka hare ho lik’hilomithara tse ka bang 2000 ho tloha holim’a Lefatše moo lisathelaete tse ngata le International Space Station li lulang teng.

– Tlhaloso: Ho kena sepakapakeng ke mokhoa oo sefofa-sebakeng kapa sathelaete se kenang sepakapakeng sa Lefatše ka mor’a hore se phethe mosebetsi oa sona kapa se fihle qetellong ea bophelo ba sona.