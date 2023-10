The Annular Solar Eclipse le Liketsahalo tse ling tsa Leholimo ka Mphalane 2023

Ho fifala ha letsatsi, ho tsejoang e le surya grahan, ho tla etsahala ka la 14 October, 2023. Ketsahalo ena ea tlhaho e etsahala ha khoeli e tsamaea ka pel’a letsatsi, e thiba khanya ea eona ka nakoana. Ho fifala ha letsatsi ho tlang e tla ba ho fifala ha letsatsi ka annular, hape ho thoeng ke 'ring of fire' eclipse ea letsatsi. Lentsoe “annular” le tsoa ho Selatine, le bolelang “sebōpeho sa lesale.” Nakong ea mofuta ona oa ho fifala ha khoeli, khoeli e feta pakeng tsa letsatsi le lefatše, empa ka lebaka la sebaka sa eona se hōle haholo le lefatše kapa haufi le sona, e bonahala e le nyenyane ho feta letsatsi. Ka lebaka leo, ha e koahele letsatsi ka ho feletseng, e etsa ponahalo e kang lesale moo mahlakore a ka ntle a letsatsi a ntseng a bonahala.

Ka bomalimabe, phifalo ea letsatsi ka selemo e tla etsahala ka la 14 Mphalane, 2023, e ke ke ea bonahala India. E reretsoe ho qala ka 11:29 pm IST 'me e tšoarelle ka metsotso e ka bang mehlano ho fihlela ka 11:34 pm IST. Le fa go ntse jalo, batho ba ba lebelelang mo loaping kwa Amerika Bokone ba tla kgona go bona phifalo eno. Tsela ea ponahalo e tla akaretsa likarolo tsa United States, Mexico, Amerika Bohareng le Amerika Boroa. Naheng ea Amerika, e tla qala Oregon ka 9:13 hoseng PDT 'me e phethele Texas ka 12:03 pm CDT, ho latela NASA.

Bakeng sa ba sa khoneng ho bona ha khoeli e sira khoeli ka mahlo, NASA e tla be e phatlalatsa ketsahalo eo ho YouTube.

Mphalane 2023 e tšepisa ho ba khoeli e ikhethang bakeng sa liketsahalo tsa leholimo, kaha e tla bonts'a ho fifala ha letsatsi le khoeli. Ho fifala ha khoeli ho tla etsahala ka la 29 October, e leng ho etsang hore e be khoeli ea bobeli ea khoeli e sira khoeli. Ho feta moo, li-skywatchers li tla ba le monyetla oa ho shebella meteor shower ea Orionid. Tlhōrō ea meteor shower e lebeletsoe ka la 21 Mphalane (Mphalane 22 India) pakeng tsa khitla le mafube, ka linaleli tse thunyang tse fetang 25 ka hora, joalo ka ha ho hakanngoa ke Jake Foster, ofisiri ea linaleli ea Royal Observatory ea sechaba.

Le hoja ho sira ha letsatsi ha letsatsi ho ka ’na ha se bonahale India, ho ntse ho e-na le limakatso tse ngata tsa leholimo tseo u ka li thabelang khoeling eohle ea Mphalane.

