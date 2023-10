Annular Solar Eclipse: Ketsahalo e Rarehang e Bonahalang Amerika

Ka Moqebelo oa la 14 October, ho tla ba le phifalo ea letsatsi ea annular, e leng ho fa Letsatsi ponahalo ea lesale la mollo. Ketsahalo ena e ikhethang ea bolepi ba linaleli, moo Khoeli e thibang Letsatsi ka mokhoa o sa fellang, ke ea pele ea mofuta oa eona ho tloha ka 2012. Ketsahalo ena e tla bonahala sepakapakeng likarolong tsa Amerika Leboea, e fana ka pono e hlollang bakeng sa ba lehlohonolo ho e bona.

Lentsoe "ring of fire" le sebelisoa ho hlalosa sebopeho se entsoeng ke Khoeli e thibelang Letsatsi ka mokhoa o itseng. Lefifing lena la khoeli, boholo ba Khoeli bo bonahala bo le bonyenyane ho feta ba Letsatsi, 'me bo etsa hore ho be le sepakapaka. Ho fifala ha letsatsi ho tla bonahala likarolong tse ling tsa Amerika Leboea, ho qala Oregon ka 9:13 hoseng (PDT) ho fella Texas ka 12:03 pm (CDT), ho latela NASA. Tsela ea ho fifala ha khoeli e tla tšela United States, e fete Hloahloeng ea Yucatán ea Mexico, e haole le likarolo tsa Amerika Bohareng, e be e kene Amerika Boroa ho tloha Alaska ho ea Argentina.

Ho sira ha letsatsi ha letsatsi ho sa tloaelehang ke ketsahalo e sa tloaelehang, 'me ketsahalo e fetileng e bonahala United States e qalile ka 2012. E latelang e tla bonahala ho tsoa US e boleloa esale pele hore e tla etsahala ka June 21, 2039. Leha ho le joalo, khoeli ena e tlang e tla ba teng. ho se bonahale India; e khethehile Karolong e ka Bophirimela ea Lefatše.

Maemo a leholimo a ka ’na a phetha karolo e itseng tabeng ea ponahalo ea khoeli. Mohatsela o fokolang o lebeletsoe ho baka maemo a maru libakeng tse itseng, e leng se ka sitisang pono ea ketsahalo ea letsatsi. Sekoaelo sa leru se ka ama libaka tse kang Eugene, Medford, le Alturas. Libakeng tse ling tse haufi le tsela ea khoeli, joalo ka Nevada, Utah, le New Mexico, maru a masesaane a ka fana ka monyetla oa ho bona letsatsi, leha leholimo le le lerootho hanyane. Maikutlo a hlakileng a lebelletsoe ka boroa-bochabela ho New Mexico, leboea-bophirima ho Texas, le leboea la Gulf Coast ea Texas.

Ho fifala ha letsatsi ka selemo ka la 14 Mphalane ha ho pelaelo hore ho tla fana ka pontšo e hapang maikutlo ea leholimo ho ba lehlohonolo ho e bona. Hore na o Oregon, Texas, kapa sebakeng sefe kapa sefe tseleng, ke sebono se lokelang ho bonoa. Kahoo tšoaea lialmanaka tsa hau 'me u itokisetse ho bona lesale la mollo leholimong.

mehloling

- NASA

–Space.com