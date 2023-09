Neptune ho Khanyetso: Nako le Joang ho Shebella Leqhoa Leqhoa

Neptune, polanete ea borobeli ho tloha letsatsing le polanete e hōle ka ho fetisisa tsamaisong ea rona ea lipolanete, e tla ba bohanyetsing ka Labobeli la la 19 Loetse. Sena se bolela hore e tla ba moleng o otlolohileng le letsatsi le Lefatše, polanete ea rona e behiloe bohareng. E le bonase e ekelitsoeng, Neptune e tla boela e atamele haufi le Lefatše, e tsejoang ka hore ke perigee, ka nako e ts'oanang. Sena se tla etsa hore polanete e hōle e bonahale e le khōloanyane le ho khanya sepakapakeng bosiu, e leng se tla etsa hore ho be le monyetla o moholo oa ho e shebella.

Ho tloha New York City, Neptune e tla phahama ka bochabela hoo e ka bang ka 6:58 pm EDT 'me e tla bonahala lihora tse seng kae hamorao. Sebakeng sa eona se phahameng ka ho fetisisa sepakapakeng, hoo e ka bang 12:51 am EDT ka Laboraro, September 20th, Neptune e tla ba likhato tse 46 ka holimo ho moo. E tla be e le sehlopheng sa linaleli sa Pisces.

Leha ho le joalo, ke habohlokoa ho hlokomela hore le hoja Neptune e le perigee, Lefatše le leqhoa le leholo li ntse li arohane haholo. Nakong ena e haufi-ufi, Neptune e ntse e tla ba lik'hilomithara tse ka bang limilione tse likete tse 2.7 ho tloha polaneteng ea rona. E le ho fana ka pono e itseng, Lefatše le Mars li arotsoe ka sebaka se ka bang lik'hilomithara tse limilione tse 140. Sena se bolela hore sebaka se pakeng tsa Mars le Lefatše se ka lekana pakeng tsa Lefatše le Neptune ka makhetlo a ka bang 20.

Ka lebaka la bohōle ba eona bo boholo, Neptune ha e bonahale leholimong ka mahlo. E na le bophara ba lik’hilomithara tse 31,000 50,000 (lik’hilomithara tse XNUMX XNUMX), hoo e ka bang boholo ba Lefatše ka makhetlo a mane, e leng ho etsang hore e be polanete ea bone e khōlōhali tsamaisong ea lipolanete tsa rōna. Leha ho le joalo, ponahalo ea Neptune e hloka tšebeliso ea sebonela-hōle kapa libonela-hōle tsa boleng bo phahameng le maemo a leholimo a matle.

If you’re interested in observing Neptune or capturing photos of the night sky, there are various resources available. Space.com provides guides on the best telescopes, binoculars, cameras, and lenses for astrophotography. If you manage to photograph Neptune at opposition, you can even submit your images and details to [email protected] for the chance to share them with other space enthusiasts.

Qetellong, khanyetso ea Neptune le ho ba haufi le Lefatše ho fana ka monyetla o motle oa ho shebella le ho ithuta senatla sena se hole sa leqhoa. Ka ho sebelisa thepa e loketseng le ho fumana sebaka se loketseng, ba shebelli ba leholimo ba ka hlolloa ke limakatso tsa potoloho ea lipolanete tsa rōna.

