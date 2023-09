Batho ba Lahla Tahlehelo ea Makala a Mangata Sefateng sa Bophelo, Boithuto bo Fumana

By

Phuputso e ncha e lemosa ka tšokelo ea ho timela ha bongata ba botšelela ho bakoang ke mesebetsi ea batho, e bolela hore batho ba khanna tahlehelo ea makala a "Sefate sa Bophelo." Thuto, e hatisitsoeng ho Proceedings of the National Academy of Sciences, e ikhetha hobane e hlahloba ho timela ha leloko lohle ho e-na le mefuta e le 'ngoe feela.

Bafuputsi ba ne ba tsepamisitse maikutlo ho mefuta ea liphoofolo tse nang le lesapo la mokokotlo (ntle le litlhapi) mme ba fumana hore ho tsa 5,400 tsa leloko tse ithutoang, tse 73 li felile lilemong tse 500 tse fetileng, mme bongata ba tsona li ile tsa nyamela lilemong tse makholo a mabeli tse fetileng. Sekhahla sena sa ho timela se phahame haholo ho feta se neng se ka lebelloa ho latela likhakanyo tse tsoang tlalehong ea mesaletsa ea lintho tsa khale.

Lintho tseo batho ba li etsang tse kang ho senngoa ha libaka tseo ba phelang ho tsona, ho tšoasa litlhapi ho tlōla le ho tsoma li tsejoa e le tsona sesosa se ka sehloohong sa tlokotsi ena ea ho fela. Tahlehelo ea mofuta o le mong e ka ba le litlamorao tse kholo tikolohong eohle ea tikoloho. Mongoli-'moho le eena oa thuto, Gerardo Ceballos, o totobatsa ho potlaka ha boemo, a re, "Matšoenyeho a rona ke hore ... re lahleheloa ke lintho ka potlako, hoo ho rona, e leng sesupo sa ho putlama ha tsoelo-pele."

Le hoja litsebi tsohle li lumellana hore lebelo la hona joale la ho timela lea tšosa, hore na sena ke karolo ea botšelela ea ho timela ka bongata ke taba eo ho phehisanoang ka eona. Bo-rasaense ba hlalosa ho timela ka bongata e le tahlehelo ea 75% ea mefuta ka nako e khuts'oane. Ho latela Robert Cowie, setsebi sa baeloji Univesithing ea Hawaii, a sebelisa tlhaloso ena, ho timela ha bongata ba botšelela ha ho e-s’o hlahe.

Leha ho le joalo, liphuputso tsa thuto ea makala a Sefate sa Bophelo a lahlehileng li totobatsa botebo ba boemo bona. Phuputso ena e bontša tlhokahalo e potlakileng ea ho nka khato ho boloka mefuta-futa ea lihloliloeng le ho sireletsa bokamoso ba moloko oa batho.

mehloling

– Ceballos, G., et al. (2023). Pheliso ea baeloji ka lebaka la ho timela ha bongata bo tsoelang pele ba botšelela ho bontšoang ke tahlehelo le ho fokotseha ha baahi ba liphoofotsoana tsa mokokotlo. Melaetsa ea National Academy of Sciences.

- Hoseng, la 20 Loetse, 2023