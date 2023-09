Batho ba Lahla Tahlehelo ea Makala 'Ohle a Sefate sa Bophelo, E lemosa Thuto e Ncha

Phuputso ea morao tjena e hatisitsoeng ho Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) e senotse hore batho ba baka ho fela ha makala a "Sefate sa Bophelo," ho hlahisa matšoenyeho mabapi le ho timela ho hoholo ho ka bang botšelela. Phuputso, e entsoeng ke bafuputsi ba National Autonomous University of Mexico, e tsepamisitse maikutlo tabeng ea ho fela ha leloko lohle, e leng lihlopha pakeng tsa mefuta le malapa.

Ho fapana le liphuputso tse fetileng tse ileng tsa hlahloba feela tahlehelo ea mofuta o mong le o mong, phuputso ena e hlahloba ho nyamela ha leloko lohle. Ke tlatsetso e kholo hobane e fana ka kutloisiso e tebileng ea litekanyetso tsa hona joale tsa ho timela. Moprofesa Gerardo Ceballos, e mong oa bangoli-'moho ba boithuto bona, o hatisa hore koluoa ​​​​ea ho timela le eona e matla joalo ka koluoa ​​​​ea phetoho ea maemo a leholimo empa hangata e hlokomolohuoa.

Ka ho hlahloba lintlha tse tsoang ho International Union for Conservation of Nature (IUCN), bafuputsi ba fumane hore meloko e 73 e felile lilemong tse 500 tse fetileng, 'me boholo ba ho timela ho etsahetse lilemong tse makholo a mabeli tse fetileng. Sena sea tšosa, kaha ho ipapisitsoe le sekhahla sa ho timela ha nako e fetileng, ke mefuta e 'meli feela e neng e lokela hore ebe e ile ea lahleha ka nako e tšoanang.

Boithuto bona bo ama liketso tsa batho tse kang ho senngoa ha libaka, ho tšoasa litlhapi ho feta tekano, le ho tsoma e le tsona lisosa tse ka sehloohong tsa ho timela hona. Tahlehelo ea mofuta o le mong feela e ka ba le litlamorao tse kholo tikolohong. Bafuputsi ba lumela hore ho hlokahala khato e potlakileng ho thibela tahlehelo e eketsehileng le ho putlama ha lichaba.

Le hoja litsebi li lumellana hore lebelo la hona joale la ho timela lea tšosa, hore na le finyella litekanyetso tsa ho timela ha bongata ba botšelela e ntse e le taba ea phehisano. Ho timela ka bongata ho hlalosoa e le tahlehelo ea 75% ea mefuta ka nako e khuts'oane. Leha ho le joalo, haeba maemo a hona joale a ho fela a tsoela pele kapa a eketseha, ho ka ’na ha etsahala hore ho be le pheliso e khōlō.

Bangoli ba phuputso ba totobatsa tlhokahalo ea ho beha ts'ireletso le tsosoloso ea libaka tsa tlhaho ho thibela ho timela ho eketsehileng. Ba lumela hore ho ntse ho ka khoneha ho pholosa mefuta e mengata haeba ho ka nkoa khato hang-hang.

Mehloli: Ts'ebetso ea National Academy of Sciences (PNAS)

Litlhaloso:

Moloko: Mokhahlelong oa libōpuoa tse phelang, leloko ke boemo pakeng tsa mefuta le lelapa.

Mefuta: Sehlopha sa lintho tse phelang tse nang le litšobotsi tse tšoanang 'me li khona ho ikatisa ho hlahisa bana ba nonneng.

Ho Felisoa ka Bongata: Tahlehelo e potlakileng ea karolo e kholo ea mefuta ea limela ka nako e khuts'oane, e lebisang liphetohong tse kholo tsa tikoloho le ho iphetola ha lintho.

Sefate sa Bophelo: Setšoantšo sa tšoantšetso sa likamano pakeng tsa mefuta e sa tšoaneng, ho latela histori ea bona ea ho iphetola ha lintho ho khutlela ho moholo-holo a le mong.