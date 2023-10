Thuto e Ncha e Senola Liphoofolo Tsa Boholo-holo Tsa Leoatleng Tse Ileng Tsa Ikemela ke Phetoho ea Boemo ba Leholimo

Boithuto bo matla bo fane ka leseli mabapi le sephiri sa ho nyamela ha Malvinoxhosan biota, sehlopha sa khale sa liphoofolo tsa leoatleng se ileng sa nyamela sebakeng se seholohali sa Gondwana lilemong tse limilione tse 390 tse fetileng. Ke khale bo-rasaense ba ’nile ba makatsoa ke ho timela ka tšohanyetso ha liphoofolo tsena, empa ho latela phuputso ea morao-rao e hatisitsoeng koranteng ea Earth Science Reviews, monoana oa molato hona joale o supa ka ho toba phetohong ea tlelaemete.

Gondwana, e bileng teng ho tloha lilemong tse ka bang limilione tse 550 ho isa lilemong tse limilione tse 180 tse fetileng, e ne e akaretsa Amerika Boroa ea kajeno, Afrika, Australia, Arabia, Madagascar, India le Antarctica. E ne e le karolong ena e fapaneng le ea boholo-holo ea lefats'e moo likokoana-hloko tsa Malvinoxhosan li ileng tsa atleha ho fihlela li timela ka tšohanyetso.

Phuputso e senola hore ho fokotseha butle-butle ha metsi a leoatle nakong ea lilemo tse limilione tse 5 ke hona ho bakileng ketsahalo ena ea ho fela. Le hoja ho fokotseha ha metsi ka boeona e ne e se sesosa se tobileng, ho ile ha lebisa liphetohong tse kholo tsa boemo ba leholimo tseo liphoofolo tsa metsing li neng li sitoa ho ikamahanya le tsona. Ho sitisoa ha maqhubu a leoatle haufi le South Pole ho ile ha fella ka ho tsoakana ha metsi a futhumetseng le a batang, ho ile ha ama hampe tikoloho ea libōpuoa tsena tse lulang metsing a batang.

"Kutloelo-bohloko ea tikoloho ea polar le tikoloho ea ho fetoha ha boemo ba leoatle le mocheso o bonahala," ho boletse Cameron Penn-Clarke, sengoli se ka sehloohong sa thuto le setsebi sa saense sa thuto ea ho iphetola ha lintho Univesithing ea Witwatersrand Johannesburg. Ho nyamela ha biota ea Malvinoxhosan ho totobatsa liphello tse sa feleng tse ka hlahang ha liphetoho tsa tikoloho li etsahala.

“Sephiri sena sa lipolao” sa boholo-holo se sebeletsa e le khopotso e hlakileng ea tlokotsi e teng hona joale ea mefuta-futa ea lihloliloeng eo polanete ea rōna e tobaneng le eona. Ha metsi a futhumetseng a ntse a ata haholo ka lebaka la phetoho ea maemo a leholimo, mefuta e khethehileng ea leoatle e nkeloa sebaka ke mefuta e mengata e tloaelehileng e loketseng ho phela maemong a fetohang.

Dipoelo tša nyakišišo ye di re hlohleletša go naganišiša ka go fokola le kgokaganyo ya ditikologo, re gatelela go potlaka ga go rarolla mathata a tlelaemete ao gabjale re lebanego le ona. Ka ho utloisisa se fetileng, re ka ikamahanya le maemo le ho sebeletsa bokamoso bo tsitsitseng ba bophelo bohle polaneteng ena.

FAQs

P: Biota ea Malvinoxhosan ke eng?

Malvinoxhosan biota e bolela sehlopha sa khale sa liphoofolo tse lulang metsing tse neng li le teng lilemong tse ka bang limilione tse 390 tse fetileng. Likokoana-hloko tsena li ne li lula sebakeng se seholohali sa Gondwana, se neng se akarelletsa Amerika Boroa ea kajeno, Afrika, Australia, Arabia, Madagascar, India le Antarctica.

P: Ke eng e bakileng ho fela ha biota ea Malvinoxhosan?

Phuputso ea morao tjena e fana ka maikutlo a hore phetoho ea boemo ba leholimo e ne e le eona ntho e ka sehloohong e ileng ea baka ho timela ha biota ea Malvinoxhosan. Le hoja ho fokotseha butle-butle ha metsi a leoatle ho ile ha baka liphetoho tsa boemo ba leholimo, ke liphetoho tsena tseo liphoofolo tsa metsing li neng li sitoa ho ikamahanya le tsona, e leng se ileng sa etsa hore li nyamele.

P: Ho fokotseha ha maemo a leoatle ho ile ha ama tikoloho joang?

Ho theoha ha metsi a leoatle ho ile ha sitisa maqhubu a leoatle a pota-potileng South Pole, ha etsa hore metsi a futhumetseng le a batang a kopane. Phetoho ena ea tikoloho ea limela tsa Malvinoxhosan, tse neng li atleha metsing a batang, li ile tsa etsa hore li se ke tsa khona ho phela. Tšitiso e qetelletse e lebisitse ho putlama ha tikoloho eohle ho potoloha South Pole.

P: Ke lithuto life tseo re ka ithutang tsona ka ho timela ha likokoana-hloko tsa Malvinoxhosan?

Ho fela ha biota ea Malvinoxhosan ho sebetsa e le khopotso e matla ea ho ba kotsing ea tikoloho le ho hokahana ha tikoloho. E totobatsa bohlokoa ba ho rarolla bothata ba boemo ba leholimo bo teng hona joale le ho sebeletsa mekhoa e tsitsitseng ea ho sireletsa mefuta-futa ea lihloliloeng le ho netefatsa ho phela ha mefuta e sa tšoaneng ha maemo a fetoha.