Bo-rasaense ba bolela esale pele hore ho tla ba le k'honthinente e kholo ea kamoso, empa New Zealand e ke ke ea ba karolo ea eona

Patlisiso e sa tsoa lokolloa e fana ka maikutlo a hore lilemong tse limilione tse 250, lefats'e le tla boela le thehe k'honthinente e kholo, e kopanyang lik'honthinente tse supileng hore e be sebaka se le seng se seholohali. Ho hakanngoa hore sebaka sena se phahameng ka ho fetisisa se tla shebana le Afrika ea kajeno, moo Australia e oelang Asia le Afrika e thulana le Europe. Antarctica, Amerika Leboea, le Amerika Boroa li tla ikopanya le tse ling. Leha ho le joalo, ha libaka tsena tsa naha li kopana, New Zealand, e tsejoang hape e le Aotearoa, e tla lula e le haufi le lebōpo la Australia.

Motsamao oa lipoleiti tsa tectonic, tse tsejoang hape e le continental drift, ho lebelletsoe ho kopanya lik'honthinente lilemong tse limilione tse 250 tse tlang. Ho nahanoa hore Australia e tla fallela ka leboea ho liketane tsa lihlekehleke tsa Asia Boroa-bochabela lilemong tse ka bang limilione tse 25, empa ka lebaka la boemo ba eona holim'a letlapa la Australia, New Zealand ha ea lebelloa ho kopana le Australia. Ho e-na le hoo, New Zealand e tla lula e le leetong la poleiti ea Australia e eang leboea.

Nakong ea lilemo tse limilione tse 75, ho lebelletsoe hore New Zealand e tla fihla equator, hoo e ka bang ka nako e tšoanang le eo Afrika, Asia, Australia le Europe li kopanang ho etsa sebaka se seholohali. Ka mor'a moo, New Zealand e tla latela ka boroa ka lebelo le fokolang 'me qetellong e qetelle e le pakeng tsa likhato tse 20 le 30 tsa latitude tlas'a equator.

Leha ho le joalo, ho boleloa esale pele hore bophelo New Zealand ha bo monate. Ho ba teng ha k’honthinente e ka bophirimela ho tla etsa hore Lihleke-hleke tsa Leboea le Boroa li “tlatsoe ke maoatle a chesang a tropike,” e leng se etsang hore New Zealand e se ke ea hlola e e-ba le baahi. Ho thehoa ha supercontinent ho lebeletsoe ho lokolla likhase tse futhumatsang lefatše, ho kenyelletsa le carbon dioxide, ho tloha seretse se chesang, e leng se lebisang ho eketseha ho hoholo ha mocheso oa lefatše.

Ho ea ka mohlala oa k'homphieutha, sepakapaka se ka ba le carbon dioxide e ka bang 50% lilemong tse limilione tse 250 ha li bapisoa le kajeno. Ho kopana ha likhase tse futhumatsang lefatše, ho eketsa matla a letsatsi, le ho se be teng ha maoatle a pholileng ho ne ho tla etsa hore sebaka sena se seholohali se se ke sa amohela mefuta e mengata ea bophelo. Hoo e ka bang halofo ea naha e ne e tla fetoha lehoatata, ka mocheso o fetang likhato tse 40 tsa Celsius libakeng tse ngata.

Le hoja boemo bona ba kamoso bo bonahala bo le hōle, bo totobatsa bohlokoa ba ho nka khato ea boemo ba leholimo ho boloka polanete e le boemong bo pholileng le boo batho ba ka phelang ho bona. Patlisiso e sebeletsa e le khopotso ea hore ho boloka boemo ba leholimo bo amohelehang ho bohlokoa bakeng sa ho phela le boiketlo ba meloko ea hona joale le e tlang.

Litlhaloso:

- Supercontinent: Sebaka se seholo sa naha se nang le lik'honthinente tse ngata tse kopaneng.

– Tectonic movement/continental drift: Ho sisinyeha butle butle le ho thulana ha lipoleiti tsa lefatše tsa tectonic.

– Greenhouse gas: Khase e kenyang letsoho ho thethefatsa mocheso ka ho monya mahlaseli a infrared, e etsang hore mocheso oa Lefatše o phahame.

– Mantle: Lera le ka tlas’a bokaholimo ba Lefatše le phallang butle ka lebaka la mocheso oa polanete.

