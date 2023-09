Tsoelo-pele ho Litlhahlobo: Theknoloji ea CRISPR e Fumana Kokoana ea Monkeypox ka Pono e sa Lebelloang le Lebelo

Bo-rasaense ba Peter Doherty Institute for Infection and Immunity le Walter le Eliza Hall Institute of Medical Research ba thehile sesebelisoa sa phetoho ea ho hlahloba se bitsoang MPXV-CRISPR. E hatisitsoe ho The Lancet Microbe, thuto ea bona e kopanetsoeng e bonts'a matla a theknoloji ea CRISPR ho lemoha kokoana-hloko ea monkeypox (MPXV) ka ho nepahala le lebelo le ke keng la lekanngoa.

Le ha CRISPR e tsebahala haholo ka bokhoni ba eona ba ho hlophisa liphatsa tsa lefutso, e sa tsoa sebelisoa bakeng sa ho rala lisebelisoa tsa tlhahlobo tse hlokolosi haholo. MPXV-CRISPR e sebetsa e le "mofuputsi ea nepahetseng ka ho fetesisa," e tsebahatsang ka potlako liphatsa tsa lefutso tse amanang le vaerase lisampoleng tsa bongaka. Bafuputsi ba ile ba hlophisa sesebelisoa ho lebisa liphatsa tsa lefutso tse ikhethang ho MPXV, ba sebelisa database ea 523 MPXV genomes ho haha ​​"litataiso" tse hlokahalang bakeng sa ho tlama DNA ea kokoana-hloko.

Ha DNA ea kokoana-hloko e le teng sampuling ea kliniki, tsamaiso ea CRISPR e tataisoa ho sepheo mme e ntša letšoao le bontšang boteng ba kokoana-hloko. Boikutlo le ho nepahala tse fihlelletsoeng ke MPXV-CRISPR li bapisoa le mekhoa ea PCR e tloaelehileng empa ka nako ea teko e fokotsehile haholo.

E 'ngoe ea likarolo tsa katleho ea MPXV-CRISPR ke lebelo la tlhahlobo. Litlhahlobo tsa hajoale tsa monkeypox hangata li kenyelletsa tlhahlobo ea laboratori e bohareng, e ka nkang matsatsi a 'maloa ho fumana liphetho. Ka lehlakoreng le leng, MPXV-CRISPR e khona ho bona vaerase ka nako e makatsang ea metsotso e 45.

Ho finyella litekanyetso tse behiloeng ke Mokhatlo oa Lefatše oa Bophelo, sehlopha sa lipatlisiso se ikemiselitse ho fetola MPXV-CRISPR hore e be sesebelisoa se nkiloeng bakeng sa ho fumanoa setšeng libakeng tsa tlhokomelo. Theknoloji ena e na le monyetla oa ho fetola tsamaiso ea monkeypox, ho fana ka phihlello e potlakileng ea tlhahlobo e nepahetseng, haholo-holo libakeng tse nang le lisebelisoa tse fokolang le tse hole. Ka ho potlakisa kalafo le ho ntlafatsa liphetho tsa bakuli, mokhoa oa ho etsa liteko o ka ntlafatsa haholo likarabo tsa bophelo bo botle ba sechaba ho seoa sa monkeypox.

Boithuto bona bo entsoe ka tšebelisano 'moho le Setsi sa Bophelo bo Botle ba Thobalano ea Melbourne le Univesithi ea Monash. Bafuputsi ba lumela hore MPXV-CRISPR e emela tsoelo-pele e kholo lefapheng la tlhahlobo ea mafu 'me e na le tšepiso ea ho fetola taolo ea mafu nakong e tlang.

Source:

Microbe ea Lancet. (2023). Ho lemoha ka potlako kokoana-hloko ea monkeypox ho sebelisa tlhahlobo ea lipakeng tsa CRISPR-Cas12a: tlhahlobo ea laboratori le tlhahlobo ea tlhahlobo.