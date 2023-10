Bo-rasaense ba Fumaneha ho phatloha ho hoholo ho hoholo hoa seea-le-moea se potlakileng lefatšeng

By

Libonela-hōle tsa seea-le-moea-pono li fetotse tsela eo re utloisisang bokahohle ka eona, ’me li senola hore leholimo le khutsitseng la bosiu ha e le hantle le tletse ka liketsahalo tse matla. Har'a matšoao ana ke "li-radio bursts" (FRBs), maqhubu a matla a seea-le-moea a nkang metsotsoana feela pele a nyamela. E fumanwe kgetlo la pele ka 1932 ke moenjinere Karl Jansky, FRBs e tswelapele ho makatsa bonohe ba dinaledi, ba sebeletsang ho manolla diphiri tsa bona.

Ka katleho ea morao-rao, bafuputsi ba tlalehile ho sibolloa ha FRB e hole ka ho fetisisa e kileng ea fumanoa. Ba sebelisa sebonela-hōle sa seea-le-moea sa SKA Pathfinder (ASKAP) sa Australia, bo-rasaense ba ile ba tseba ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea se tsejoang e le "FRB 20220610A." E le ho tiisa tšimoloho ea ho phatloha hona, sehlopha se ile sa sebelisa The Very Large Telescope, e ileng ea lemoha mahlaseli a lerootho a tsoang sehlopheng sa linaleli se hōle haholo. Tlhahlobo ea maqhubu a leseli a otlolohileng e bonts'itse hore ho phatloha ho tsamaile lilemo tse limilione tse likete tse 8 ho fihla Lefatšeng, ho etsa hore e be eona FRB e hole ka ho fetisisa e bonoang ho fihlela joale.

Litsebi tsa linaleli li labalabela ho utolla mohloli oa ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea. Le hoja hona joale ho na le likhopolo tse peli tse ka sehloohong, bafuputsi ba ntse ba nahana ka menyetla e sa tšoaneng. Tlhaloso e 'ngoe e fana ka maikutlo a hore ho phatloha ho ka' na ha bakoa ke limanete, e leng linaleli tse teteaneng tsa neutron tse nang le matla a khoheli a matla ka mokhoa o makatsang. Khopolo-taba e ’ngoe e fana ka maikutlo a hore ho kopanngoa ha lintho tse khōlōhali, tse kang masoba a matšo kapa linaleli tse oeleng, ho ka qhomisa ho phatloha hona ho matla ha seea-le-moea.

Ke habohlokoa ho hlokomela hore ho sa tsotellehe ho khahloa ke ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea, hona joale ha ho na bopaki bo bontšang hore li tsoa ho bohlale bo tsoang linaheng tse ling. Leha ho le joalo, ho ithuta ka ho phatloha hona ho fana ka kutloisiso ea bohlokoa ka sebōpeho sa bokahohle ba rōna. Ka mohlala, tlhahlobo ea ho phatloha ha ho ntse ho feta har’a maru a khase e chesang pakeng tsa lihlopha tsa linaleli e fana ka leseli mabapi le sebōpeho le sebōpeho sa lintho tse hōle tsa leholimo.

Ho sibolloa ha FRB e hole haholo empa ke mohato oa bohlokoahali oa ho utloisisa ketsahalo e makatsang ea ho phatloha ho potlakileng ha seea-le-moea. Ha litsebi tsa linaleli li ntse li tsoela pele ho batlisisa matšoao ana a nakoana, li tšepa ho senola makunutu a eketsehileng mabapi le bokahohle le liketsahalo tsa bona tse matla.

