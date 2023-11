FDA Panel e Kopa Tekolo ea Tšireletseho ea Phekolo ea Liphatsa tsa lefutso ea Vertex/CRISPR

By

Sehlopha sa morao-rao sa likeletso sa US Food and Drug Administration (FDA) se khothalelitse hore Vertex Pharmaceuticals le CRISPR Therapeutics li etse phuputso e latelang ho lekola likotsi tse ka bang teng tsa polokeho tse amanang le kalafo ea bona ea lefutso la sickle cell. Kalafo ha joale e emetse tumello, 'me haeba e fanoe, Vertex e sisintse nako ea ho latela lilemo tse 15 ho hlahloba liphello tsa nako e telele tsa tšireletso bakeng sa bakuli.

Phekolo ea liphatsa tsa lefutso e hlahile e le tšimo e tšepisang saenseng ea bongaka, e fanang ka liphekolo tse ka bang teng bakeng sa mafu a pele a neng a sa phekolehe. Motsoako oa Vertex Pharmaceuticals le CRISPR Therapeutics o kopanya tsebo ea theknoloji ea ho fetola liphatsa tsa lefutso le nts'etsopele ea meriana. Phekolo ea bona ea li-sickle cell gene e ikemiselitse ho sebetsana le phetoho ea liphatsa tsa lefutso e ikarabellang bakeng sa lefu lena, ho fana ka pheko e ka bang teng ho bakuli.

Boithuto ba ho latella bo reriloeng bo lumellana le boitlamo ba FDA ba tlhahlobo e matla ea liphekolo tse ncha pele e fana ka tumello. Ka ho beha bakuli leihlo ka nako e telele, bafuputsi ba ka bokella lintlha tsa bohlokoa mabapi le polokeho ea kalafo, katleho le litlamorao life kapa life tse ka bang teng tsa nako e telele. Lintlha tsena li tla thusa bafani ba tlhokomelo ea bophelo ho etsa liqeto tse nang le tsebo mabapi le tšebeliso ea phekolo le ho ntlafatsa mekhoa ea phekolo.

Tšebelisano pakeng tsa Vertex Pharmaceuticals le CRISPR Therapeutics e totobatsa bohlokoa ba mekhoa e mengata ea lipatlisiso tsa bongaka. Ka ho kopanya boitseanape bo tsoang mafapheng a fapaneng, bo-ramahlale ba ka potlakisa boqapi le ho ntlafatsa menyetla ea ho nts'etsapele liphekolo tsa phetoho.

P: Lefu la sickle cell ke eng?

A: Sickle cell disease ke boloetse ba liphatsa tsa lefutso bo khetholloang ke lisele tse khubelu tsa mali tse sa tloaelehang tse bōpehileng joaloka khoeli e nyenyane. Lisele tsena li ka thibela phallo ea mali, e leng se lebisang bohlokong bo boholo le ho senyeha ha setho sa 'mele.

P: Phekolo ea liphatsa tsa lefutso e sebetsa joang?

K: Kalafo ea liphatsa tsa lefutso e kenyelletsa ho fetola kapa ho nkela liphatsa tsa lefutso tse fosahetseng sebaka ka tse phetseng hantle ho alafa kapa ho phekola mafu a lefutso.

P: CRISPR Therapeutics ke eng?

A: CRISPR Therapeutics ke k'hamphani ea biotechnology e sebetsanang le nts'etsopele ea theknoloji ea CRISPR/Cas9 ea ho fetola liphatsa tsa lefutso bakeng sa lits'ebetso tsa kalafo.

P: FDA ke eng?

K: US Food and Drug Administration ke mokhatlo o laolang o ikarabellang bakeng sa ho lekola polokeho le katleho ea lithethefatsi, lisebelisoa tsa bongaka, le lihlahisoa tse ling tsa tlhokomelo ea bophelo. E lumella le ho laola mekhoa ea phekolo pele e ka rekisoa le ho sebelisoa ho bakuli.

