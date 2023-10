Kameho ea Sefofane sa Sepakapaka Sebopehong sa Sepakapaka sa Lefatše

By

Phuputso ea morao tjena e hatisitsoeng ho Proceedings of the National Academy of Sciences e senotse hore lisathelaete le lifofa-sebakeng li silafatsa sepakapaka sa Lefatše ka litšepe tse ngata. Tšilafalo ena e etsahala sebakeng sa stratosphere, e leng sebaka se nang le ozone e ngata.

Sehlopha sa lipatlisiso, se etelletsoeng pele ke Dan Cziczo oa Univesithi ea Purdue, se ile sa bokella lintlha ka lifofane tse fofang sebakeng se ka bang lik'hilomithara tse 12. Sena se ile sa ba nolofalletsa ho nka litekanyo tse nepahetseng ntle le ho silafatsoa ke mosi oa sefofane. Phuputso e fumane hore litšepe tse kang lithium, koporo, aluminium le lead, tseo hangata li fumanoang lifofa-sebakeng, li feta maemo a lerōle la tlholeho la bokahohle.

Ho feta moo, sehlopha se ile sa fumana hore hoo e ka bang karolo ea 10 lekholong ea likaroloana tsa sulfuric acid, tseo e leng tsa bohlokoa bakeng sa ho sireletsa lera la ozone, li ne li silafalitsoe ke mesaletsa ea mouoane e tsoang sefofaneng. Ho ba teng ha likarolo tse ikhethang joalo ka niobium ho bonts'a ts'ebeliso ea lithebe tsa mocheso liroketeng. Bopaki bona bo supa tšilafalo e tsoang sepakapakeng ho e-na le li- meteorite, tse lutseng li sa fetoha ka makholo a lilemo.

Tšusumetso ea tikoloho ea tšilafalo ena ha e e-so utloisisoe ka botlalo. Leha ho le joalo, ka lebaka la keketseho e lekanyelitsoeng ea palo ea lisathelaete tse potolohang, boemo bo ka mpefala. Ho hakanngoa hore ho tla ba le li-satellite tse eketsehileng tsa 50,000 ka 2030, le lik'hamphani tse kang SpaceX le Amazon tse etellang pele. Khōlo ena e potlakileng ea indasteri ea sepakapaka e bolela hore karolo ea 50 lekholong ea likaroloana tsa aerosol sebakeng sa stratosphere li ka qetella li e-na le litšepe tse tsoang sepakapakeng hape.

Liphuputso tsena li hlahisa matšoenyeho mabapi le litlamorao tsa tikoloho tsa katoloso ea indasteri ea sepakapaka. Ho bokellana ha maloanlahla a sebaka le ho lokolloa ha thepa e entsoeng ke batho sebakeng sa stratosphere ho hloka hore ho etsoe lipatlisiso tse eketsehileng. Ha re ntse re tsoela pele ho itšetleha haholo ka lisathelaete le lifofa-sebakeng, ho ba bohlokoa ho hlahisa mekhoa e tsitsitseng e fokotsang tšusumetso e mpe moeeng oa rona.

Mohloli: Ts'ebetso ea National Academy of Sciences