Sebaka se tebileng sa Tekolo ea Tlelaemete se Nka Senepe se Khahlehang sa ho Eclipse ha Letsatsi

Sathelaete ea Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), boiteko bo kopanetsoeng ke NASA, National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), le US Air Force, haufinyane tjena e ile ea nka foto e tsotehang ea "ring of fire" ea ho fifala ha letsatsi ho etsahetseng ka letsatsi. La 14 Mphalane, 2023. Lefifi lena le ile la makatsa batho ba limilione ba shebileng marung ho pholletsa le Amerika, 'me pono e ikhethang ea DSCOVR ho tloha bohole ba limaele tse ka bang milione e le 'ngoe e fana ka pono e makatsang.

Setšoantšo se nkiloeng ke DSCOVR se bontša polanete ea rona, ka mebala ea eona e putsoa e khanyang, khahlano le botšo bo boholo ba sebaka. Leha ho le joalo, karolo e khōlō ea Amerika Leboea e bonahala e khutsitse ka lebaka la moriti oa khoeli. Morero oa mantlha oa sathelaete ena ke ho lekola moea oa letsatsi le ho ntlafatsa bolepi ba leholimo sebakeng. Ho feta moo, e sebelisa k'hamera ea NASA ea Earth Polychromatic Imaging (EPIC) ho shebella Lefatše le ho hapa liketsahalo tse makatsang joalo ka ho fifala ha letsatsi ha morao tjena.

Ho fifala ha letsatsi ho etsahala ha khoeli e ikamahanya pakeng tsa Lefatše le letsatsi, e thibela disk ea eona ponong ea rona. Litsela tsena li batla li sa tloaeleha, kaha potoloho ea khoeli ho potoloha polanete ea rona e sekame ka likhato tse ka bang 5 ha e bapisoa le tsela eo Lefatše le potolohang letsatsi ka eona.

Nakong ea khoeli e sa tsoa fifala, khoeli le letsatsi li ne li bonahala li batla li lekana ka boholo sepakapakeng sa Lefatše. Leha ho le joalo, tsela eo khoeli e potolohang ka eona e ne e bolela hore e ne e sitoa ho koahela letsatsi ka ho feletseng, e leng se ileng sa fella ka ho fifala ha khoeli ka selemo kapa “lesale la mollo.” Mofuteng ona oa ho fifala ha khoeli, lesale le khanyang la leseli le pota-potile diski ea khoeli. Ba bileng lehlohonolo la ho ba ka har'a tsela ea ho timela, e neng e le bophara ba lik'hilomithara tse 130, ba ile ba bona ketsahalo ena e babatsehang.

Ntle le DSCOVR, li-satellite tse ling tse potolohang Lefatše le tsona li ile tsa nka litšoantšo le livideo tsa khoeli e sira letsatsi ha moriti oa khoeli o haola le United States ho tloha ka boroa-bochabela.

