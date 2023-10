Batho ba limilione tse mashome Amerika ba tla ba le monyetla oa ho bona ketsahalo e sa tloaelehang ea bolepi ba linaleli Moqebelo ona o tlang - ho fifala ha letsatsi "lesale la mollo". E boetse e tsejoa e le ho fifala ha letsatsi ka annular, ketsahalo ena e etsahala ha khoeli e ikamahanya hantle pakeng tsa Lefatše le letsatsi, e sira tsohle ntle le moqomo o ka ntle oa letsatsi. Sena se etsa moeli o khanyang o khanyang ho potoloha khoeli. Pono ea leholimo e tla bonahala tseleng e moqotetsane e tlohang Oregon ho ea Brazil, e nkang metsotso e mehlano. Karolo e setseng ea Hemisefere e ka Bophirimela e tla fifala hanyenyane.

Ketsahalo ena e sebetsa e le selelekela sa ho fifala ha letsatsi ho felletseng ho tla etsahala ka likhoeli tse tšeletseng. Ka la 8 April, 2024, khoeli e tla be e le bohōle bo phethahetseng ho tloha Lefatšeng ho koahela letsatsi ka ho feletseng, e leng se tla etsa hore khoeli e sire letsatsi ka ho feletseng Mexico, halofo e ka bochabela ea United States le Canada.

Tsela ea lesale la ho fifala ha mollo e tla ba bolelele ba lik'hilomithara tse 130, ho qala North Pacific 'me e kene US ho feta Oregon. Ka mor'a moo e tla theohela Nevada, Utah, New Mexico, le Texas, pele e fetela Koung ea Mexico. Ka mor'a moo, e tla tšela linaha tse 'maloa Amerika Bohareng le Boroa pele e fella Brazil. Nako eohle ea ho fifala ha khoeli, ho tloha qalong ho isa qetellong, e tla nka lihora tse 2.5 ho isa ho tse 3 sebakeng leha e le sefe, 'me lesale la mollo le nka metsotso e meraro ho isa ho e mehlano.

Batho ba limillione United States feela ba phela haufi le ketsahalo ea selemo, ’me ba bang ba bangata ba tla khona ho bona ha khoeli e sira khoeli e itseng. Ha tsela e ntse e atamela, khoeli e tla bonahala e le ea bohlokoa le ho feta.

Ho bona ha khoeli e sira letsatsi ka mokhoa o sireletsehileng, ho bohlokoa ho roala likhalase tse netefalitsoeng tsa ho fifala ha letsatsi kapa ho sebelisa mekhoa e meng e kang porojeketara ea pinhole. Lik'hamera, libonela-hōle, kapa libonela-hōle li tlameha ho ba le lisebelisoa tse khethehileng tsa letsatsi ho qoba tšenyo ea mahlo.

Le hoja ho fifala ha letsatsi ha Moqebelo ho tla tsamaisana le mekete le liketsahalo tse fapa-fapaneng, ho lebeletsoe hore palo ea baahi ba Kerrville, Texas, e tla eketseha haholo ka lebaka la sebaka sa eona se haufi le bohareng ba tsela ea khoeli. Thabo e potolohileng ketsahalo ena e boetse e susumetsoa ke tebello ea ho fifala ha letsatsi ho felletseng ho tla etsahala ka Mmesa 2024.

Liketsahalo tsena tse sa tloaelehang li fana ka menyetla ea bohlokoa ea boithuto ba mahlale. NASA le mekhatlo e meng e tla etsa litebello tse ngata nakong ea ha khoeli e fifala ka bobeli, e sebelisa lirokete le libalune ho bokella lintlha. Sepheo ke ho utloisisa hamolemo liphello tsa ho fifala ha khoeli sepakapakeng le ionosphere, e leng se ka amang mekhoa ea puisano.

